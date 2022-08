DGAP-News: Greiffenberger AG: Gernot Egretzberger folgt auf Martin Döring als Vorstand der Greiffenberger AG und Geschäftsführer der J.N. Eberle & Cie. GmbH

DGAP-News: Greiffenberger AG / Schlagwort(e): Personalie

Greiffenberger AG: Gernot Egretzberger folgt auf Martin Döring als Vorstand der Greiffenberger AG und Geschäftsführer der J.N. Eberle & Cie. GmbH



Gernot Egretzberger folgt auf Martin Döring als Vorstand der Greiffenberger AG und Geschäftsführer der J.N. Eberle & Cie. GmbH Herr Egretzberger übernimmt die Vorstandsposition der Greiffenberger AG sowie die Geschäftsführung der J.N. Eberle & Cie. GmbH

Aufsichtsrat dankt Herrn Döring für seine langjährige erfolgreiche Arbeit

Strategische Weiterentwicklung im Fokus des neuen Vorstandes Augsburg, den 29. August 2022 - Der Aufsichtsrat der Greiffenberger AG hat Herrn Gernot Egretzberger zum 1. September 2022 zum Vorstand des börsennotierten Unternehmens ernannt. Er wird in Personalunion zudem Geschäftsführer des operativen Tochterunternehmens J.N. Eberle & Cie. GmbH, einem führenden Produzenten von Präzisionsbandstahl und Bandsägeblättern. Herr Martin Döring scheidet in gegenseitigem Einvernehmen zum 31. August 2022 aus beiden Positionen aus, wird jedoch noch beratend zur Verfügung stehen. Der Aufsichtsratsvorsitzende Stefan Greiffenberger dankte Martin Döring im Namen des gesamten Gremiums: „Martin Döring hat über viele Jahre die J.N. Eberle & Cie. GmbH als Geschäftsführer erfolgreich geleitet und war seit 2016 zusätzlich Vorstand der Greiffenberger AG. Er hat beide Unternehmen nicht nur durch sehr schwieriges Fahrwasser gesteuert, sondern auch viele wichtige inhaltliche und strukturelle Impulse gesetzt. Mit dem Verkauf der Betriebsimmobilie von Eberle im Jahr 2020 und eindrucksvollen Umsatzsteigerungen 2021 und 2022 übergibt er eine wirtschaftlich deutlich gefestigte Greiffenberger AG an seinen Nachfolger.“ Der gebürtige Münchner Gernot Egretzberger (45) bringt langjährige Führungserfahrung in produzierenden Unternehmen sowohl in Wachstums- als auch in Transformationsphasen mit. Nach mehreren Stationen bei namhaften Unternehmensberatungen verantwortete er u.a. als Geschäftsführer das Wachstumskonzept der süddeutschen Perlon Gruppe und war zuletzt Vorstand der bis 2020 börsennotierten BHS tabletop AG. „Gernot Egretzberger ist aus Sicht des Aufsichtsrates jetzt die richtige Person, um die Greiffenberger-Gruppe strategisch weiterzuentwickeln. Gemeinsam mit dem Management Team des Unternehmens wird er eine erfolgreiche Zukunft sicherstellen. In Verbindung mit dem geplanten Umzug und den weiteren geplanten Umsatzsteigerungen von Eberle ergeben sich strategische und operative Weichenstellungen, deren große Potentiale gehoben werden sollen.“, so Stefan Greiffenberger. Kontakt für Rückfragen: Greiffenberger Aktiengesellschaft Stefan Greiffenberger Aufsichtsratsvorsitzender Eberlestraße 28 86157 Augsburg Tel: 0171/8900 808 Fax: 0821/3197 948 stefan.greiffenberger@web.de

