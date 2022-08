Biontech Long: 91-Prozent-Chance!

Der Bund plant den Start der angepassten Impfstoffe demnach für Anfang September. Vorbehaltlich der erwarteten EU-weiten Zulassung sollen in den beiden Wochen ab dem 5. September rund 14 Millionen Dosen von Biontech/Pfizer und Moderna kommen. Die Impfstoffe sind an die Omikron-Variante BA.1 angepasst. Nachdem Corona in immer neuen Mutationen der Menschheit erhalten bleibt, eröffnet sich hier eine nachhaltige Einnahmequelle für Biontech. Als erhebliche Belastung für Biontech und Pfizer könnte sich die Klage von Moderna erweisen. Moderna wirft den Konkurrenten vor, dass sie mit ihrem erfolgreichen Covid-Impfstoff Comirnaty wichtige Patente im Bereich der mRNA-Technologie verletzten, die man zwischen 2010 und 2016 eingereicht habe.

Zum Chart

Seit dem Börsengang Ende 2019 hat der Aktienkurs von Biontech eine spektakuläre Aufwärtsentwicklung hinter sich. Den Aktionären wurde klar, welches Ausmaß an Erlösen die Pandemiebekämpfung für Biontech generieren könnte. Das vorläufige All-Time-High wurde am 10. August 2021 bei 464,00 US-Dollar markiert. Doch auch bei Biontech wachsen die Bäume nicht so schnell in den Himmel. Denn der Kurs verlor in der Spitze bis Anfang März 2022 rund 74 Prozent auf 120,16 US-Dollar. Der Bereich um die 120,16 US-Dollar stellt die untere Begrenzung einer Seitwärtskonsolidierung dar, in der sich der Kurs seit Anfang Februar 2022 bewegt. Von oben wird die Range im Bereich 183,68 US-Dollar begrenzt. Der letzte Test dieses Bereichs fand am 4. August 2022 statt. Klammert man die Klage von Moderna gegen Biontech aus, könnten die Einnahmen aus der neuen Impfkampagne wieder Milliarden US-Dollar in die Kassen spülen. In einem möglichen Szenario könnte der Kurs den Kernwiderstand bei 183,68 US-Dollar erneut testen und eventuell überwinden.