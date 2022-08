DGAP-News: Domicil Real Estate AG beruft Klaus Schmitt zum Aufsichtsratsvorsitzenden

Emittent / Herausgeber: Domicil Real Estate AG / Schlagwort(e): Personalie/Hauptversammlung

Domicil Real Estate AG beruft Klaus Schmitt zum Aufsichtsratsvorsitzenden



30.08.2022

PRESSEMITTEILUNG Domicil Real Estate AG beruft Klaus Schmitt zum Aufsichtsratsvorsitzenden Andreas Segal und Dr. Lars Lüdemann scheiden aus dem Aufsichtsrat aus

Andreas Kolb und Klaus Schmitt neue Mitglieder im Aufsichtsrat

Prof. Dr. Georg Erdmann wird in seinem Amt bestätigt München, 30.08.2022 – Die Domicil Real Estate AG hat auf ihrer Hauptversammlung einen neuen Aufsichtsrat gewählt. Nachdem Andreas Segal und Dr. Lars Lüdemann auf eigenen Wunsch für keine weitere Amtszeit zur Verfügung standen, wurden Klaus Schmitt, Ex-COO der Patrizia AG zum Aufsichtsratsvorsitzenden, und Andreas Kolb, Vorstand des Aktionärs Versicherungskammer Bayern, einstimmig als Aufsichtsratsmitglied berufen. Das dritte Mitglied des Aufsichtsrates, Prof. Dr. Georg Erdmann, wurde in seinem Amt als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender bestätigt. Klaus Schmitt hat mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche, zuletzt war der Jurist über 17 Jahre bei der Patrizia AG tätig. Als COO hatte er dort einen wesentlichen Anteil am Ausbau der Patrizia hin zu einem der führenden paneuropäischen Asset-Manager. Andreas Kolb ist seit 35 Jahren in überwiegend leitender Position für den Konzern Versicherungskammer Bayern tätig. Seit 2019 ist er Vorstandsmitglied des Versicherungskonzerns und bekleidet derzeit die Position des CFOs. „Wir danken Andreas Segal und Dr. Lars Lüdemann für die erfolgreiche Zusammenarbeit und bedauern, dass beide ihr Mandat nicht weiter ausüben werden. Beide haben uns bei der Nachfolgersuche und der Neubesetzung des Aufsichtsrats sehr gut unterstützt. Insbesondere Herrn Segal gilt unser Dank, der uns in der Zeit der größten Akquisition der Unternehmensgeschichte in Verbindung mit der erstmaligen Emission eines Schuldscheindarlehens als Aufsichtsratsvorsitzender bestmöglich vertreten hat“, erklärt Khaled Kaissar, CEO und Mehrheitsaktionär der Domicil, und ergänzt: „Schmitt und Kolb sind sehr erfahrene Experten der Finanz- und Immobilienwirtschaft und werden sicherstellen, dass beim weiteren Wachstum der Domicil und der Kapitalmarktorientierung des Unternehmens die Aktionärsinteressen gewahrt werden. Ich freue mich auf die frischen Impulse und den Austausch.“ „Ich freue mich über die Wahl zum Aufsichtsratsvorsitzenden. Die Domicil ist ein stark wachsendes Unternehmen mit einem spannenden Geschäftsmodell. Die Kombination aus Privatisierungs- und Service-Geschäft erlaubt hohe Margen bei einem gleichzeitig sicheren Cashflow. Das Vertriebspartnermodell erlaubt zudem Skalierungseffekte beim Wachstum“, erklärt Klaus Schmitt. Mit einer Kapitalerhöhung Ende Juni erlöste die Domicil bereits weitere 15 Millionen Euro und gewann einen Fonds für institutionelle Investoren als weiteren Ankeraktionär. Somit erweitert sich der Kreis der Gesellschafter mit Khaled Kaissar, der Versicherungskammer Bayern, dem Versicherungskonzern Die Bayerische und Roland Berger Industries auf fünf wesentliche Aktionäre. Über die Domicil Real Estate AG

Die Domicil Real Estate AG ist ein Immobilieninvestmenthaus mit Sitz in München. Kerngeschäft ist der An- und Verkauf von Wohnimmobilien im gesamten Bundesgebiet. Im Fokus stehen der Erwerb von mittelgroßen bis großen Wohnungsbeständen und der zeitnahe Weiterverkauf an Mieter, Selbstnutzer und Kapitalanleger. Dies kann sowohl einzelne Wohnungen als auch ganze Objekte oder Portfolios umfassen. Institutionellen Kunden stellt die Domicil Real Estate AG darüber hinaus ihre Kompetenz über alle Stufen der Immobilienwertschöpfungskette hinweg zur Verfügung – vom Ankauf über das Portfolio- und Asset-Management bis hin zum späteren Exit. Weitere Informationen: www.domicil-group.de Pressekontakt

Elisabeth Wilfer

Head of Marketing & PR

Tel.: +49 89 4111157-654

E-Mail: e.wilfer@domicil-group.de

