DGAP-News: ALBIS Leasing AG: ALBIS Leasing AG mit Konzernergebnis im ersten Halbjahr 2022 auf Planniveau

„Zukunftsoffensive 2023+“ zur strategischen Neuausrichtung klar auf Kurs

Ergebnisentwicklung im ersten Halbjahr 2022 auf Planniveau

Neugeschäft wächst in den ersten sechs Monaten um 13 Prozent auf € 53 Mio.

Wirksames Kosten- und Ressourcenmanagement initiiert

Vorstand bestätigt Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2022

Hamburg, den 31. August 2022. Das Vorstandsduo der ALBIS Leasing AG, (WKN: 656940, ISIN: DE0006569403), Hamburg, blickt zufrieden auf die Entwicklung der ALBIS Gruppe im ersten Halbjahr 2022: So kommt die Anfang 2022 gestartete Transformation der Gesellschaft entlang der gesetzten Meilensteine gut voran und wird weiterhin konsequent vorangetrieben.



In den ersten sechs Monaten erzielte die ALBIS mit € 0,1 Mio. (Vorjahreshalbjahr € 1,6 Mio.) ein Konzernhalbjahresergebnis vor Steuern auf Planniveau. Der Rückgang im Vorjahresvergleich resultiert im Wesentlichen aus dem erwartungsgemäß erhöhten Aufwand (€ 3,8 Mio., Vorjahreszeitraum € 3,1 Mio.) im Zusammenhang mit der strategischen Neuausrichtung sowie den rückgestellten Bonifikationen für das starke E-Bike-Geschäft.

Dem steht eine stabile Ertragsentwicklung gegenüber: Das Zinsergebnis vor Risikovorsorge liegt mit € 4,8 Mio. in etwa auf Vorjahresniveau (€ 5,0 Mio.).



Getragen wurde die Entwicklung von einem erfolgreichen Neugeschäft, das um 13 Prozent auf € 53,0 Mio. (Vorjahreszeitraum € 47,1 Mio.) gewachsen ist. Der Anstieg ist neben der Erholung des Händlersegments auf das Wachstum in der Produktgruppe E-Bike zurückzuführen. Aus dem Neugeschäft wurden insgesamt 11.246 Verträge (Vorjahr 7.154) abgeschlossen.



Auf Gesamtjahressicht erwartet die ALBIS einen stabilen Geschäftsverlauf mit einem Neugeschäftsvolumen zwischen € 95 Mio. und € 105 Mio. und damit auf Niveau des Vorjahres (€ 100,8 Mio.).



Das Unternehmen geht für das Jahr 2022 davon aus, dass sich die hohe Inflation auf die Personal- und Sachkosten auswirken wird. Um dem Kostenauftrieb zu begegnen, hat die ALBIS ein Kosten- und Ressourcenmanagement gestartet und erste Maßnahmen bereits umgesetzt. So wurde beispielsweise die Prozesseffizienz durch Automatisierung erhöht. Des Weiteren gehen die Auflösung des Standorts in Köln und die Neugestaltung der Büroflächen in Hamburg für eine Stärkung des kollaborativen Arbeitens mit einer Kostenreduktion einher. Um für die vielfältigen aktuellen und zukünftigen Aufgaben optimal aufgestellt zu sein, prüft und bewertet der Vorstand individuell die Nachbesetzung von Vakanzen und zusätzlich benötigte Ressourcen. Daneben führt die natürliche Fluktuation im Unternehmen zu einer Reduktion des Personalgerüsts.



„2022 ist ein bedeutendes Jahr für die ALBIS Leasing Gruppe: Wir haben mit unserer „Zukunftsoffensive 2023+“ den Grundstein für unser langfristiges unternehmerisches Handeln gelegt. Gleichzeitig machen wir unser Geschäftsmodell wetterfest für ein volatiles und von Unsicherheiten geprägtes Umfeld“, sagt ALBIS-Vorstand Andreas Arndt.



Ziel der ALBIS ist, mit ihrem qualitativ überzeugenden Leistungsangebot den Händler- und Kundennutzen gleichermaßen zu steigern. Mit einfachen und transparenten Produkten sowie einer schnellen Abwicklung richtet das Unternehmen sein Handeln ganzheitlich auf eine nachhaltige Beziehung aus. „Wir sind davon überzeugt, in diesem Jahr die Weichen für eine nachhaltige Zukunftsfähigkeit der ALBIS gestellt zu haben; an ihrem Erfolg werden wir gemeinsam mit voller Kraft jeden Tag arbeiten. Dabei haben wir den konsequenten Fokus auf unsere Partner- und Kundenzufriedenheit gerichtet“, so ALBIS-Vorstandssprecher Sascha Lerchl.



Die Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr 2022 bestätigt der Vorstand. Trotz der zunehmend unsicheren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geht das Unternehmen mit Vorlage seiner Halbjahreszahlen weiterhin davon aus, auf Konzernebene eine schwarze Null im Gesamtjahr erwirtschaften zu können.





Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

ALBIS Leasing AG

Anke Thielemann

Ifflandstraße 4

22087 Hamburg

T +49 (0) 40 808100 401

M +49 (0) 173 8581291

