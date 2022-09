DGAP-News: Petro Welt Technologies AG: Unterzeichnung der Vereinbarung über den Verkauf der russischen Beteiligungen

DGAP-News: Petro Welt Technologies AG / Schlagwort(e): Verkauf/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Petro Welt Technologies AG: Unterzeichnung der Vereinbarung über den Verkauf der russischen Beteiligungen



01.09.2022

PRESSEMITTEILUNG Petro Welt Technologies AG: Unterzeichnung der Vereinbarung über den Verkauf der russischen Beteiligungen Wien, 1. September 2022 Am 16. August 2022 haben die Aktionäre der Petro Welt Technologies AG („PeWeTe“) in einer außerordentlichen Hauptversammlung dem Verkauf der Beteiligungen der PeWeTe in Russland zugestimmt. Nun hat die PeWeTe ihre direkten und indirekten Beteiligungsverhältnisse in Russland an eine russische Gesellschaft verkauft und übertragen, die von einer Gruppe russischer Spitzenmanager der Petro Welt Gruppe gehalten wird. Die Anteile an den russischen Beteiligungen sind durch Verpfändung zugunsten der Petro Welt Technologies AG gesichert, bis der Kaufpreis für alle Beteiligungsverhältnisse vollständig bezahlt ist. Über die Petro Welt Technologies AG Die Petro Welt Technologies AG mit Sitz in Wien ist eine der führenden, frühzeitig etablierten OFS-Gesellschaften in Russland und der GUS und hat sich auf Dienstleistungen zur Steigerung der Produktivität neuer und bestehender Öl- und Gasformationen spezialisiert. Kontakt Konstantin Huber (Male Huber Friends GmbH) Investor Relations T: +43 699 1172 68 14 huber@mhfriends.at

