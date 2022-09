dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 01.09.2022 - 15.15 Uhr

ROUNDUP/Neuer VW-Konzernchef: Teamwork zentral - Vorstand wird verkleinert

WOLFSBURG - Der neue Volkswagen -Chef Oliver Blume hat zum Start an der Konzernspitze die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit mit allen Akteuren in dem komplexen Unternehmen betont und einen weiteren Ausbau der E-Mobilität angekündigt. Unter Vorgänger Herbert Diess habe die Führung "strategisch und technologisch einen guten Job" gemacht, sagte er am Donnerstag in einer internen Manager-Konferenz. "Jetzt müssen wir liefern", so Blume - "im Interesse unserer Kunden, unserer Investoren und der gesamten Volkswagen-Mannschaft".

ROUNDUP 4/Pilotenstreik zum Ferienende: Lufthansa streicht 800 Flüge

FRANKFURT - Wegen des geplanten Streiks ihrer Piloten streicht die Lufthansa nahezu ihr komplettes Programm für diesen Freitag. An den Drehkreuzen München und Frankfurt müssen rund 800 Flüge mit voraussichtlich 130 000 betroffenen Passagieren ausfallen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Bereits an diesem Donnerstag wie auch am letzten Ferienwochenende in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland werden voraussichtlich weitere Flüge gestrichen. Ziel der Flugplanung sei es, den Betrieb am Samstag im nahezu vollen Umfang neu zu starten.

ROUNDUP: Überraschender Chefwechsel bei Reckitt Benckiser - Aktie unter Druck

LONDON - Der britische Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser muss sich einen neuen Chef suchen. Konzernchef Laxman Narasimhan kündigte überraschend seinen Abgang zum Monatsende an. Anleger reagierten verschnupft auf die Neuigkeiten, die Aktie verlor am Vormittag deutlich um fast fünf Prozent. Analysten zeigten sich enttäuscht und stellten auch die Übergangslösung infrage.

ROUNDUP/Kartellamt: Lufthansa muss Condor Zubringerflüge anbieten

BONN/FRANKFURT - Condor-Passagiere können ihre Fernflüge auch weiterhin mit Zubringerflugzeugen des Lufthansa-Konzerns erreichen. Das Bundeskartellamt hat der Lufthansa aus Wettbewerbsgründen dauerhaft untersagt, entsprechende langjährige Kooperationsvereinbarungen mit dem Konkurrenten zu kündigen. Bislang war die Regelung bis Ende Oktober 2022 befristet. Die Behörde bekräftigte damit am Donnerstag ihre vorläufige Verfügung aus dem Februar. Gegen die noch nicht rechtskräftige Entscheidung will Lufthansa vorgehen und sie beim Oberlandesgericht Düsseldorf rechtlich überprüfen lassen, wie ein Sprecher mitteilte.

Kreise: 3M plant Stellenabbau - Umfang unklar

ST. PAUL - Der US-Mischkonzern 3M will einem Medienbericht zufolge im Rahmen eines größeren Sparprogramms Arbeitsplätze streichen. Neben dem Sicherheits- und Industriesegment dürfte der Jobabbau auch andere Bereiche treffen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf konzerninterne Mitteilungen. Der harte Sparkurs sei unvermeidbar, schrieb der Leiter der Sicherheits- und Industriesparte Michael Vale demnach in seiner Nachricht an die Belegschaft. Zwar sei der Umfang der Personalabbau noch unklar - Vale machte in dem Schreiben aber deutlich, dass auch andere Unternehmensbereiche von dem Einschnitt betroffen sein dürften.

Snapchat kündigt Stellenabbau an - Umsatzwachstum flaut weiter ab

LOS ANGELES - Bei der Foto-App Snapchat lässt das Wachstum weiter nach - die Betreiberfirma Snap reagiert nun mit Stellenabbau. 20 Prozent der über 6000 Jobs bei dem Unternehmen sollen gestrichen werden, wie Vorstandschef und Mitgründer Evan Spiegel in einem am Mittwoch veröffentlichten Memo an die Beschäftigten bestätigte. Die Kündigungen sind Teil eines Spar- und Umbauprogramms, dem auch weitere Investitionen in Innovationsprojekte wie etwa die fliegende Mini-Kamera Pixy zum Opfer fallen sollen.

Pernod Ricard steigert Umsatz und Gewinn stärker als erwartet

PARIS - Der französische Spirituosenhersteller Pernod Ricard hat im vergangenen Geschäftsjahr von einer hohen Nachfrage in allen Regionen profitiert. Zudem konnte der Produzent von Marken wie Absolut, Ballantine's, Chivas Regal, Havana Club, Malibu und Jameson auch bei vielen seiner wichtigsten Produkte höhere Preise durchsetzen. Der Umsatz kletterte in den zwölf Monaten bis Ende Juni um etwas mehr als ein Fünftel auf 10,7 Milliarden Euro, wie der im EuroStoxx 50 notierte Konzern am Donnerstag in Paris mitteilte.

-USA beschränken Export von KI-Chips nach China und Russland -Kapitalerhöhung: Online-Apotheke Zur Rose erhält weniger Geld als erhofft -Komplettübernahme: Rio Tinto einigt sich mit Turquoise Hill Resources auf Preis -KPMG sieht Konsolidierungsdruck bei Schweizer Privatbanken -Arzneimittelagentur prüft fortentwickelte Impfstoffe gegen Corona -Neuer Forschungschef für Biotech-Unternehmen Morphosys -ROUNDUP: EMA gibt grünes Licht für angepasste Corona-Impfstoffe -Automobilindustrie rechnet erneut mit weniger Neufahrzeugen -ROUNDUP 2: Tarifbezahlung in der Pflege greift - Warnungen vor Mehrbelastung -ROUNDUP: Energie-Experten: Keine einfache Lösung bei Strommarktreform -ROUNDUP 2: Spritpreise schnellen in die Höhe - Neue Debatte um Kraftstoffbranche -Bundesregierung mietet weiteres Flüssiggas-Terminal -Lukoil-Topmanager nach Fenstersturz in Moskau gestorben -IFA/ROUNDUP: Hohe Energiepreise kurbeln Nachfrage nach Smart-Home-Lösungen an -Zuckerproduzenten erwarten unterdurchschnittliche Ernte -Fast 100 Millionen: Manchester United holt Brasilianer Antony -Bafin verbietet Mitarbeitern privaten Börsenhandel weitgehend -Rewe-Chef rechnet mit weiteren Preissteigerungen -Neues Gaskraftwerk 'Herne 6' soll Strom und Wärme produzieren -BVB-Abwehrspieler Akanji wechselt zu Manchester City -MDR-Direktorin erklärt sich nach angekündigtem Rücktritt -Blume: 'Noch keine finale Entscheidung' über Formel-1-Einstieg von Porsche -Kritik an Abfindungsregelung des BR für früheren Kultur-Direktor -Handwerk schreibt an Özdemir: Bäcker brauchen Entlastung bei Gaspreis

