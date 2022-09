Chartanalyse Dax: Abwärtsgap zum Wochenstart

Widerstand: 12.800+13.050

Unterstützung: 12.600+12.400

Rückblick:

Der Index konnte sich nach dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitagnachmittag deutlich erholen und ging nördlich der 13.000er Marke aus dem Handel. Das war aber bereits am Abend im nachbörslichen Handel schon wieder Makulatur. Nach der Nachricht, dass Russland den Gashahn zudreht kollabierte der Index nachbörslich und sackte um 400 Punkte ab.

Ausblick:

Der Index rutscht heute Vormittag in den Bereich der kurzfristig relevanten Horizontalunterstützung um 12.600 Punkte. Wird diese Marke per Stundenschluss unterboten, wäre weiterer Abwärtsdruck Richtung 12.400 Punkte zu favorisieren. Oberhalb von 12.600 Punkten ist hingegen in den kommenden Handelsstunden zunächst eine Stabilisierung und eine Erholung Richtung 12.800 Punkte das favorisierte Szenario. Mehr dürfte allerdings zunächst nicht drin sein für die Käufer. Die Wall Street bleibt heute feiertags bedingt geschlossen.