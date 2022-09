DAX: Markt kollabiert weiter

Während des Freitagshandels sah es für den Deutschen Aktienindex DAX noch nach einem versöhnlichen Wochenschluss aus, diese Hoffnung hat sich im nachbörslichen Handel aufgrund eines krassen Kurssturzes jedoch eindeutig zerstreut. Es wartet ein unruhiger Wochenstart.

Als es am Freitag noch gelungen war bei 13.055 Punkten ein stolzes Tageshoch nach der Talfahrt der letzten Tage zu etablieren, fehlte nicht mehr viel bis zu einem positiven Wochenausgang des Deutschen Aktienindex DAX. Nachbörslich allerdings knickte das Barometer ein und verlor auf 12.709 Punkte an Wert. Damit deutet sich ein deutlich schwächerer Wochenbeginn an.

Sollte die Schwäche in der aktuellen Form weiter umgesetzt werden, hieße dies unterhalb von 12.600 Punkte ein unmittelbares Absturzrisiko zurück auf die Jahrestiefs bei 12.390 Zählern. An dieser Stelle wird der weitere Werdegang erst noch erneut ausgewertet werden müssen. Hoffnungen auf ein bullisches Szenario darf man sich unter den aktuellen Umständen jedoch nicht machen, vollständigkeitshalber könnte erst oberhalb von 13.050 Punkten ein Sprung an den EMA 50 bei 13.330 Punkten gelingen.

Dieser Montag steht unter den Vorzeichen der Einkaufsmanagerindizes aus dem Dienstleistungssektor (endgültig), den Anfang hat China in der Nacht gemacht. Zwischen 9:15 Uhr und 10:00 Uhr ziehen Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland und die EWU nach. Um 10:30 Uhr richtet sich der Blick noch einmal auf Daten aus der EWU, dann wird nämlich der sentix-Konjunkturindex per September veröffentlicht. Um 11:00 Uhr folgen europaweite Einzelhandelsumsätze aus Juli. Die USA bleiben wegen eines Feiertages dem Handel heute fern.