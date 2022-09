Trading-Chance Walt Disney: Gap geschlossen, die Bullen haben ihre Chance

Werbung

Es läuft wieder deutlich besser beim Unterhaltungs- und Medienkonzern Walt Disney. Die letzte Quartalsbilanz bestätigte den aufwärts weisenden Trend, die Analysten sind positiv gestimmt, alleine, die Aktie kommt bislang nicht richtig in Fahrt. Doch ein geschlossenes Gap könnte das ändern: Eine Trading-Chance Long.

Im dritten Quartal des am 30.9. endenden Geschäftsjahres lagen Umsatz und Gewinn nicht nur über den Prognosen der Analysten, sondern auch sehr solide über den Ergebnissen des Vorjahresquartals. Dementsprechend reagierten die Trader mit einem Kurssprung, als das Zahlenwerk vor vier Wochen auf den Tisch kam. Aber knapp unter einer massiven, mittelfristig relevanten Widerstandszone war dann erst einmal Schluss:

Gap Close bietet den Bullen eine Chance

Die Aktie drehte unterhalb der Widerstandszone 128,38 zu 129,26 US-Dollar nach unten, die durch die (mittlerweile knapp darunter) verlaufende 200-Tage-Linie noch verstärkt wird. Doch dadurch wurde jetzt das Gap Up, die Aufwärts-Kurslücke, die als Reaktion auf diese jüngste Quartalsbilanz entstand, geschlossen. Damit geht es jetzt um die Wurst: Wenn es gelingt, die Aktie wieder ins Laufen zu bekommen, wäre dieser Gap Close eine Bestätigung des Ausbruchs nach oben und damit positiv zu werten.

Quelle: marketmaker pp4

Auch, wenn die Aktie diese Linie, die auf einer Höhe mit dem Juni-Hoch bei 112,85 US-Dollar verläuft, am Freitagabend knapp unterboten hat (am Montag gab es in den USA feiertagsbedingt keinen Handel), wäre diese Chance noch aktuell. Denn diese Abgaben des Freitags betrafen den Gesamtmarkt und bezogen sich auf den Gas-Lieferstopp durch die Nord Stream 1-Pipeline. Ein Aspekt, der Walt Disney letztlich nicht ernstlich betrifft und den der Markt mittlerweile auch verdaut haben dürfte. Hinzu kommt, dass die Aktie sehr „auskorrigiert“ wirkt, was man an der mittlerweile wieder überverkauften Markttechnik (im Chart dazu unten der Stochastik-Oszillator) sehen kann.

Die Analysten heben den Daumen

Und auf fundamentaler Ebene wäre da allemal noch Luft nach oben. Drei Viertel der die Aktie beobachtenden Experten sehen Walt Disney als einen Kauf, der Rest urteilt mit „Halten“. Das durchschnittliche Analysten-Kursziel liegt momentan um 140 US-Dollar, aus dieser Warte heraus wäre da also noch einiges an Spielraum nach oben. Und bedenkt man, dass Walt Disney in diesem Jahr deutlich mehr verdienen wird als 2021, die Aktie damals aber zu selben Zeitpunkt im Jahr um 180 US-Dollar notierte, ist ein Long-Trade mit einem nicht zu weiten Stoppkurs zweifellos einen Gedanken wert.

Fortgeschrittene Korrektur als Basis für einen Long-Trade

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance Long ein Knock Out-Zertifikat mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 74,921 US-Dollar, daraus errechnet sich ein Hebel von 2,95. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Walt Disney lautet HG2T7A.

Den Stop Loss würden wir bei 99 US-Dollar in der Aktie platzieren, knapp unter die Nackenlinie der Bodenbildung vom Juni und Juli. Dieser Level entspricht beim aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 0,9950 einem Kurs im Zertifikat von ca. 2,42 Euro.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 112,85 US-Dollar, 126,80 US-Dollar, 128,38 US-Dollar, 129,26 US-Dollar

Unterstützungen: 99,47 US-Dollar, 90,23 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf Walt Disney

Basiswert Walt Disney WKN HG2T7A ISIN DE000HG2T7A8 Basispreis 74,921 US-Dollar K.O.-Schwelle 74,921 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 2,95 Stop Loss Zertifikat 2,42 Euro

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.