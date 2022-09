Vorbörse: Leichte Abgaben zum Start - Porsche möglichst im Herbst noch an die Börse

DEUTSCHLAND - Marginale Abgaben zum Start

Nach dem Kursrutsch vom Wochenstart infolge des wohl längerfristigen Gaslieferstopps Russlands durch die Nord-Stream-1-Pipeline taxierte IG Markets den deutschen Leitindex knapp 40 Minuten vor der Eröffnung leicht im Minus auf 12 722 Punkte. Tags zuvor hatte sich der Dax nach einem frühen Rutsch um mehr als drei Prozent gefangen und am Ende noch gut zwei Prozent eingebüßt. Im Grunde sei klar gewesen, dass der russische Präsident Wladimir Putin irgendwann diese Gas-Karte spielen werde, erklärte Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets. Der Fokus in Europa liege nun auf Energieeinsparungen und der Verwendung anderer Energiequellen.

VW vorbörslich gefragt

Die Aktien des Autobauers Volkswagen sollten am Dienstag nach einer Konkretisierung der Börsenpläne für die Sportwagentochter Porsche AG im Blick behalten werden. Die Luxusmarke soll möglichst noch im Herbst an die Börse gebracht werden. Ein Händler wertete das positiv. Einige Investoren könnten schon befürchtet haben, dass der Schritt im aktuell schwierigen Börsenumfeld erst einmal auf Eis gelegt werde. Das sollte für eine VW-Kurserholung ausreichen, zumal den Aktionären für den Fall eines erfolgreichen Börsengangs eine Sonderdividende für Anfang 2023 angekündigt wurde.

Die VW-Papiere stiegen am Dienstagmorgen beim Broker Lang & Schwarz (L&S) im Vergleich zum Xetra-Schluss um 1,7 Prozent und für die Papiere der VW-Holding Porsche SE ging es um gut rund 3,2 Prozent nach oben.

USA - Aktienmärkte am Montag geschlossen

Aus den USA gab es am Montag keine neuen Impulse. Der Markt war auf Grund des Labour-Day Feiertages geschlossen.

ASIEN - Leicht im Plus

In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Dienstag größtenteils zugelegt. In Tokio zog der japanische Leitindex Nikkei 225 minimal auf 27 640 Punkte an und setzte damit seine Stabilisierung vom Montag fort. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands kletterte zuletzt um circa 0,60 Prozent und erholte sich damit etwas von den jüngsten Verlusten. Anders sieht es dagegen in der Sonderverwaltungszone Hongkong aus. Der dortige Leitindex Hang-Seng-Index verlor im späten Handel 0,3 Prozent.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

Renten: Bund-Future 147,74 +0,01%

Devisen: Euro/USD 0,9952 0,2%USD/Yen 140,95 0,24%Euro/Yen 140,27 0,49%

Rohöl:Brent 95,04 -0,70 USDWTI 88,71 +1,84 USD

Australische Notenbank erhöht Leitzins auf höchsten Stand seit 2015

Die australische Notenbank hat ihren geldpolitischen Kurs wie erwartet weiter verschärft. Der Leitzins sei um einen halben Prozentpunkt auf 2,35 Prozent angehoben worden und damit auf den höchsten Stand seit 2015, teilte die australische Notenbank am Dienstag in Sydney mit. Experten hatten mit der fünften Erhöhung in Folge gerechnet - auch die Höhe des Zinsschritts war erwartet worden.

Im April hatte der Satz noch bei 0,1 Prozent gelegen. Notenbank-Präsident Philip Lowe rechnet mit weiteren Anhebungen in den kommenden Monaten, will sich aber noch nicht genau festlegen. Klar sei, dass die Notenbank alles unternehmen werde, um die Inflationsrate wieder in den angepeilten Bereich zu bringen. Die australischen Währungshüter versuchen wie viele andere Notenbanken weltweit, allen voran die US-Zentralbank Fed, den starken Anstieg der Preise mit höheren Leitzinsen einzudämmen

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

