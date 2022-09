ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Lufthansa auf 'Equity Ideas'-Liste - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Aktie der Lufthansa in die Liste der "Equity Ideas" aufgenommen. Die Einstufung lautet weiterhin "Kaufen" mit einem fairen Wert von 9 Euro je Aktie. Analyst Dirk Schlamp geht davon aus, dass die Aktie in nächster Zeit von der sich abzeichnenden Einigung im Tarifkonflikt mit den Piloten profitieren kann. Als weiteren Treiber sieht er den aktuell rückläufigen Ölpreis sowie die Pläne des Großaktionärs Klaus-Michael Kühne, seine Lufthansa-Aktienposition von 15,01 Prozent weiter auszubauen. Zudem scheine sich das operative Geschäft des Unternehmens weiter zu erholen, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/ck

