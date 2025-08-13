Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Tui auf 13 Euro - 'Overweight'

dpa-AFX · Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tui von 12 auf 13 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Karan Puri erhöhte am Mittwoch ihre Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) des Reisekonzerns, nachdem Tui den Ausblick angehoben hatte./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 18:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 18:02 / BST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
TUI
JP Morgan
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Gründer von Palantir
Wie viel Peter Thiel steckt im Börsenneuling Bullish?heute, 11:02 Uhr · onvista
Wie viel Peter Thiel steckt im Börsenneuling Bullish?
Trading-Impuls
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingtgestern, 15:30 Uhr · onvista
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt
Chartzeit Eilmeldung
UnitedHealth - langfristige Chance?11. Aug. · onvista
UnitedHealth - langfristige Chance?
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden