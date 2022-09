Chartanalyse Dax: Euphorischer Wochenstart

Widerstand: 13.300+13.350

Unterstützung: 13.100+13.000

Rückblick:

Das Fazit der jüngsten Betrachtung ("Chartanalyse Dax: Die Zeit der Bären läuft ab!") lautete wie folgt: "...die Bären konnten mehrere Steilvorlagen nicht verwerten und geraten nun zunehmend in Bedrängnis. Es scheint aktuell, dass das Gros der negativen Nachrichten und auch ein größerer Zinsschritt der EZB morgen bereits eingepreist wurde in den vergangenen Tagen. Entsprechend muss man sich in den kommenden 24 bis 48 Stunden durchaus mit einer möglichen Überraschung auf der Oberseite auseinandersetzen. Ein Anstieg über 12.900 Punkte per Stundenschlusskurs könnte schnell weitere Anschlussorders auf der Oberseite und einen Rallyschub zurück über die 13.000er Marke auslösen."

Die Zeit der Bären war nach dem EZB-Entscheid tatsächlich abgelaufen. Zum Start in die neue Handelswoche startete der Index mit einer Aufwärtskurslücke in den Handel und stieg am Vormittag zeitweise zurück über 13.300 Punkte.

Ausblick:

Mit dem Anstieg zurück über die 13.300er Marke wurde eine erste relevante Widerstandszone auf der Oberseite abgearbeitet. Kurzfristig sind daher Gewinnmitnahmen zurück Richtung 13.100 Punkte einzuplanen. Dort wäre dann allerdings bereits schon wieder mit technisch bedingtem Kaufinteresse zu rechnen. Eine direkte Fortsetzung in den Bereich 13.350/13.400 Punkte kann nicht ausgeschlossen werden, aber das Chance-Risiko Profil für eine Neupositionierung um 13.300 Punkte ist aktuell eher unattraktiv. Wer den Rallyschub verpasst hat, dem bleibt aktuell nur die Seitenlinie.