Chartanalyse Dax: Die Zeit der Bären läuft ab!

Widerstand: 12.855+12.920

Unterstützung: 12.780+12.700

Rückblick:

Der Index hatte nach dem positiven Handelsstart gestern erwartungsgemäß Probleme, die Hürde im Bereich um 12.900 Punkte zu überwinden. Den Bären gelang allerdings im Anschluss - trotz einer sehr schwachen Wall Street - auch kein entscheidender Landgewinn. Heute morgen startete der Index zunächst deutlich schwächer inklusiver einer größeren Abwärtskurslücke, es gab allerdings erneut kein Follow-Through auf der Unterseite - die Abwärtskurslücke wurde zügig wieder geschlossen.

Ausblick:

Der Index zeigte sich in den vergangenen 24 Stunden erstaunlich robust, die Bären konnten mehrere Steilvorlagen nicht verwerten und geraten nun zunehmend in Bedrängnis. Es scheint aktuell, dass das Gros der negativen Nachrichten und auch ein größerer Zinsschritt der EZB morgen bereits eingepreist wurde in den vergangenen Tagen. Entsprechend muss man sich in den kommenden 24 bis 48 Stunden durchaus mit einer möglichen Überraschung auf der Oberseite auseinandersetzen. Ein Anstieg über 12.900 Punkte per Stundenschlusskurs könnte schnell weitere Anschlussorders auf der Oberseite und einen Rallyschub zurück über die 13.000er Marke auslösen. Oberhalb von 12.700 Punkten wird diese Variante aktuell leicht favorisiert.