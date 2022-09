EUR/PLN: Viele Wege möglich…

Auf Sicht von nur wenigen Stunden bis Tagen könnte sich schon bald ein klareres Bild ergeben, oberhalb von 4,7346 PLN käme demnach ein Long-Szenario mit Zielen bei vorläufig 4,7443 und darüber 4,7510 PLN in Betracht. Spätestens an der oberen Trendbegrenzung um 4,7910 PLN dürften aber wieder Gewinnmitnahmen erfolgen. Trotzdem bleibt das Chartbild weiterhin anfällig für weitere Verluste, Abschläge zurück auf den 200-Tage-Durchschnitt bei 4,6670 PLN sollten nicht ausgeblendet werden. Aber erst darunter dürften sich größere Verluste bemerkbar machen.

Nach dem zuletzt bei 4,7883 PLN Ende August ein neuerlicher Test der oberen Begrenzung eines langfristigen Aufwärtstrends vollzogen worden ist, ist das Paar an dieser Stelle erwartungsgemäß zur Unterseite abgeprallt und hat sich zuletzt im Bereich des 50-Tage-Durchschnitts festgesetzt. Nach mehreren Tagen eines volatilen Handels und einer Gegenbewegung zur Oberseite sind die Notierung in den letzten Tagen eingebrochen, das Paar EUR/PLN ist wieder auf frische Monatstiefs abgesackt - aber eben nur temporär! Das nährt die Spekulation um eine Gegenbewegung zur Oberseite des Paares.

Fazit

Der unerwartet starken Bullenkonter aus dem Freitagshandel könnten für eine Trendwende sorgen, oberhalb von 4,7346 PLN wächst die Wahrscheinlichkeit auf Zugewinne an 4,7510 und darüber 4,7576 PLN merklich an. Über das Mini Future Long Zertifikat WKN VV3HJW könnte von einem derartigen Szenario überproportional profitiert werden. Aus dem Schein resultierende Kursziele sind entsprechend bei 2,15 und 2,30 Euro errechnet worden. Trotzdem sollte eine Verlustbegrenzung nicht fehlen und den EMA 50 vorläufig nicht überschreiten. Hieraus würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs von 1,40 Euro in Scheinen ableiten. Die maximal zu erzielende Renditechance beliefe sich bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee auf 110 Prozent.