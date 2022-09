DOLLAR TREE - Eine heftige Nummer

Dollar Tree Inc. - WKN: A0NFQC - ISIN: US2567461080 - Kurs: 145,750 $ (Nasdaq)

Nur ein Hauch fehlte und die Aktie des "Billig-Gemischtwarenladens" Dollar Tree hätte das Ziel bei 177,19 USD im Juli abgearbeitet. Doch knapp vor dieser Marke drehte der Kurs gen Süden ein. Das allein wäre erst einmal kein Problem gewesen. Im August knickte der Wert nach Vorlage des Quartalsberichts aber erheblich ein und schloss das Gap bei 135,32 USD. Wie sind die Zahlen ausgefallen und wie sieht das Chartbild aus?

Prognose gesenkt

Die Quartalszahlen wurden eigentlich im Rahmen der Erwartungen gemeldet. Dollar Trees Gewinn sprang verglichen mit dem Vorjahresquartal um 30 % auf 1,60 USD je Aktie nach oben. Der Umsatz lag etwas unter der Prognose von 6,79 Mrd. USD. Allerdings passte das Management die Jahresprognose an. Während der Umsatz mit 27,85 bis 28,1 Mrd. USD nun etwas höher ausfallen dürfte, wird der Gewinn je Aktie anstelle 7,80 bis 8,20 USD nur 7,10 bis 7,40 USD betragen. Als Grund führte Dollar Tree vorrangig Preisanpassungen bei der Tochter Family Dollar an.

Analysten haben ihre Schätzungen verglichen mit der Analyse im Juni deutlich gekürzt. Dadurch kommt die Aktie selbst auf dem niedrigeren Niveau auf KGVs von 22 und 19.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 26,31 28,05 29,70 Ergebnis je Aktie in USD 5,80 7,36 8,37 KGV 28 22 19 Dividende je Aktie in USD 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

Aus charttechnischer Sicht lief der Wert auf der Unterseite insofern sauber, als dass eine im Mai gerissene Kurslücke bei 135,32 USD geschlossen wurde. Nach einigen Tagen der Stabilisierung läuft eine Erholung, die sich nun einem ersten Widerstand nähert.

Dabei handelt es sich um den EMA200 in Verbindung mit dem Junitief bei 147,77 USD. Dort könnten die Verkäufer bereits wieder dagegenhalten. Überschreitet die Aktie dieses Kurslevel, wartet bei 155,15 USD die nächste Hürde aus EMA50 und einem weiteren Zwischentief. Verkaufssignale entstehen wiederum, sollte die Aktie unter 135,32 USD nachgeben. In diesem Fall dürfte sie in Richtung 124,76 bis 123,62 USD nachgeben.

Fazit: Der Chart der Aktie von Dollar Tree ist mit Gaps durchlöchert, die Prognosesenkung drückt(e) auf den Kurs. Es wäre nicht überraschend, wenn die Aktie ähnlich wie in den Jahren 2018 bis 2021 in eine mittelfristige Range übergeht.

Dollar Tree-Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)