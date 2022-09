IRW-News: TUGA Innovations, Inc.: TUGA unterzeichnet Absichtserklärung für ultrasaubere Innenraumluft

IRW-PRESS: TUGA Innovations, Inc.: TUGA unterzeichnet Absichtserklärung für ultrasaubere Innenraumluft

EV-Entwickler verfolgt das Ziel praktischer Innovationen für eine gesündere Art des Reisens

VANCOUVER, BC, und LISSABON, PORTUGAL - 14. September 2022 - TUGA Innovations, Inc. (CSE: TUGA) (FWB: DQ5) (OTC: TUGAF) (TUGA Innovations oder das Unternehmen), ein Entwickler von Lösungen für die Herausforderungen der urbanen Mobilität, der mit TUGA ein neuartiges Elektrofahrzeug (EV) kreiert, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine nicht verbindliche Absichtserklärung mit dem Experten für Luftreinigung, Rensair LLC (Rensair), im Hinblick auf eine mögliche Geschäftsbeziehung unterzeichnet hat, um die Luftqualitätstechnologie in die Produktlinie von TUGA zu integrieren.

Die im Mai 2020 von den dänischen Zwillingen Christian und Frederik Hendriksen gegründete Firma Rensair hat ihre Zentrale in London und Niederlassungen in Großbritannien, Europa, den USA und Asien. Die von dem Unternehmen entwickelte einzigartige Kombination eines hocheffizienten Partikelfilters (HEPA) mit der UVC-Technologie wurde zunächst erfolgreich im skandinavischen Gesundheitswesen eingesetzt und zwei Jahrzehnte lang optimiert. Die Anwendungen umfassen zahlreiche Sektoren - von Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Zahnarztpraxen über Büros, Fitnessstudios und Veranstaltungsorte bis hin zu Einzelhandelsgeschäften und neuerdings dem Automobilsektor. Bisher liefert Rensair seine Einheiten in insgesamt 40 Länder auf fünf verschiedenen Kontinenten an mehr als 800 Kunden, unter anderem CBRE, Disney, Morgan Stanley, PepsiCo, SNCF und den britischen National Health Service (NHS). Weitere Informationen unter https://rensair.com/.

Falls das Unternehmen und Rensair eine Zusammenarbeit beschließen, erwartet das Unternehmen, dass Rensair unter anderem eine spezielle Umweltkontrolleinheit für das TUGA-Fahrzeug entwickelt, um die Luftqualität im Fahrzeug aufzubereiten, zu reinigen und zu überwachen. Dies umfasst eine Filterung und die Abtötung von Krankheitserregern und organischen Verbindungen wie etwa COVID-Viren.

Frederik Hendriksen, der Mitbegründer von Rensair, merkt dazu an: Wir sind hocherfreut über die mögliche Chance, bei der Entwicklung eines neuen Standards für Luftqualität im Bereich der urbanen Mobilität mit TUGA Innovations zusammenzuarbeiten. Wie in Gebäuden ist die Luftqualität auch in Fahrzeugen wesentlich schlechter als die Außenluft, und auch unsere Vision geht wie jene von TUGA Innovations in die Richtung der Schaffung eines sichereren und gesünderen Arbeitswegs für alle.

César Barbosa, der VP von TUGA Innovations, nimmt wie folgt Stellung: Wir definieren uns nicht allein als Fahrzeugentwickler, sondern als Anbieter von Lösungen für die Probleme der urbanen Mobilität, und in dieser Hinsicht ist es einleuchtend, dass wir in unseren TUGA-Fahrzeugen für saubere Luft sorgen wollen. Wenn man von A nach B kommen will, geht es nicht nur um Beförderung, sondern auch um Gesundheit.

Mit der geplanten Einführung der Rensair-Technologie hätten der TUGA-Fahrer und seine Passagiere eine Luftqualität wie im Krankenhaus, während die Luftqualität gleichzeitig innen und außen kontrolliert würde. Die Vorteile für die Insassen liegen auf der Hand: Auf dem Weg zur Arbeit im städtischen Verkehr, in dem Luftverschmutzung an der Tagesordnung ist, tragen Luftqualitätskontrollen im TUGA dazu bei, sich die äußeren Bedingungen bewusst zu machen, und bieten gleichzeitig eine gesündere Art der Fortbewegung durch die staugeplagten Innenstädte.

John Hagie, der CEO von TUGA Innovations, äußert sich dazu wie folgt: Innovation, Qualität und Kooperation sind unsere zentralen Unternehmenswerte, und in der geplanten Geschäftsbeziehung mit Rensair kommen diese hervorragend zum Ausdruck. Innovation ist für unseren Ansatz einer besseren Lebensqualität für die Passagiere von wesentlicher Bedeutung, und wir achten genau darauf, dass die Menschen in einem TUGA sicher sind, und zwar in sämtlichen Definitionen dieses Begriffs. Eine Zusammenarbeit mit Rensair könnte unsere Lösung für urbane Mobilität als eine Chance zur Wertschöpfung verbessern, und das ist für die Öffentlichkeit, unser Unternehmen und die Aktionäre gleichermaßen vorteilhaft.

Für das Board of Directors,

Hochachtungsvoll,

~John Hagie~

John Hagie

Chief Executive Officer & Director

TUGA Innovations, Inc.

Im Rahmen der Offenlegungspflichten des Unternehmens als börsennotierter Emittent können die laufenden Finanz- und wichtigsten Berichte unter dem Profil des Unternehmens im System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR) unter www.sedar.com eingesehen werden.

Über TUGA Innovations, Inc. (CSE: TUGA) (FWB: DQ5) (OTC: TUGAF)

TUGA Innovations ist ein im Entwicklungsstadium befindliches Unternehmen für Elektrofahrzeuge, mit Schwerpunkt auf Konzeption, Design und Produktion von speziellen Elektrofahrzeugen zur Verbesserung der städtischen Mobilität. Das Unternehmen möchte die Schwierigkeiten bei der städtischen Mobilität durch die Entwicklung einer Reihe von dreirädrigen, vollelektrischen Fahrzeugen mit 2 Sitzplätzen bewältigen. Das Fahrzeug ist aus Gründen der Agilität nicht breiter als ein Motorrad und bietet eine zum Patent angemeldete, erweiterbare Hinterachse für Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten sowie ein zum Patent angemeldetes, ausfahrbares Fahrwerk für den Fahrgastkomfort. Das Fahrzeug wird fortschrittliche Konnektivitätstechnologie besitzen, um optimale Sicherheit, Leistung, Umweltauswirkungen, Komfort, Wartung und Navigation zu bieten. Das TUGA-Fahrzeug ist für eine geschätzte Reichweite von 160 km und eine geschätzte Höchstgeschwindigkeit von 140 km/Stunde ausgelegt, bietet den Komfort eines Autos und mehr Schutz als ein Motorrad. Es basiert auf einer austauschbaren, multifunktionalen Plattform mit verschiedenen Karosserien. Mehr erfahren können Sie unter: https://tugainnovations.com/, sehen sich unser Video an und folgen Sie uns auf Instagram, Twitter und LinkedIn.

Weiterführende Informationen erhalten Sie über:

TUGA Investor Relations

Tel: +1 415.799.7911

E-Mail: info@tugainnovations.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen und Informationen, die, sofern sie keine historischen Tatsachen sind, zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Informationen können finanzielle und andere Prognosen sowie Aussagen über zukünftige Pläne, Ziele oder wirtschaftliche Leistungen oder die diesen zugrunde liegenden Annahmen beinhalten. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie Ziel, anstreben, können, würden, könnten, werden, wahrscheinlich, erwarten, antizipieren, vorgeschlagen, glauben, beabsichtigen, planen, prognostizieren, projizieren, schätzen, Ausblick hoffen, Potenzial haben oder deren Verneinung bzw. anderen ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, die sich auf Sachverhalte beziehen, die keine historischen Fakten darstellen. Beispiele für solche Aussagen sind u.a. Aussagen in Bezug auf eine potenzielle Geschäftsbeziehung zwischen dem Unternehmen und Rensair zur Integration von Luftqualitätstechnologie in die TUGA-Produktlinie; die Entwicklung einer speziellen Umweltkontrolleinheit für das TUGA-Fahrzeug zur Reinigung, Säuberung und Überwachung der Luftqualität innerhalb des Fahrzeugs durch Rensair, die die Filterung und Abtötung von Krankheitserregern und organischen Verbindungen wie COVID-Viren umfasst; die Entwicklung eines neuen Standards für die Luftqualität in der städtischen Mobilität durch das Unternehmen und Rensair; die Annahme, dass die Technologie von Rensair dem TUGA-Fahrer und den Fahrgästen eine Luftqualität wie im Krankenhaus bietet und die Luftqualität innerhalb und außerhalb des Fahrzeugs überwacht sowie die sich daraus ergebenden Vorteile; die Annahme, dass eine Zusammenarbeit mit Rensair, die die Lösung des Unternehmens für die städtische Mobilität verbessert, eine große Chance für die Öffentlichkeit, das Unternehmen und die Aktionäre gleichermaßen ist; die Bewältigung der Herausforderungen beim Fahren in, zwischen und um städtische Zentren und Ballungsräume durch das Unternehmen; die Kommerzialisierung der Automobilkonzepte des Unternehmens; die Breite des Fahrzeugs; die erweiterte Hinterachse des Fahrzeugs; die fortschrittlichen Konnektivitätsfunktionen des Fahrzeugs und die erwarteten Vorteile; die Reichweite und Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs, die Sicherheit, die Leistung und den Fahrkomfort, die das Fahrzeug bietet.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf den Annahmen, Schätzungen, Analysen und Meinungen der Geschäftsleitung, die angesichts ihrer Erfahrungen und ihrer Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderer Faktoren getroffen wurden und die die Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Abgabe solcher Aussagen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Zu den wesentlichen Faktoren und Annahmen, die für die Entwicklung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen herangezogen wurden, gehören unter anderem, sind jedoch nicht beschränkt auf die Fortsetzung des Engagements von Schlüsselpersonal und qualifizierten Mitarbeitern im Unternehmen, die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu sichern, die Wettbewerbsbedingungen in den Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, sowie die für das Unternehmen geltenden Gesetze und deren Änderungen.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken in Bezug auf die zukünftigen Geschäftspläne des Unternehmens; Risiken, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, sein Schlüsselpersonal zu halten; Risiken, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, eine Finanzierung zu angemessenen Bedingungen oder überhaupt zu sichern; sowie alle anderen Risiken, die im endgültigen Prospekt des Unternehmens vom 30. November 2021 unter der Überschrift Risk Factors beschrieben sind. " Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf derartige zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Darüber hinaus beziehen sich alle zukunftsgerichteten Informationen nur auf das Datum, an dem sie gemacht werden. Von Zeit zu Zeit treten neue Faktoren auf, und es ist der Unternehmensleitung nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusehen und die Auswirkungen jedes dieser Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens im Voraus zu beurteilen oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, um sie an Informationen oder Ereignisse nach dem Datum, an dem sie veröffentlicht wurden, anzupassen oder um das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, u.a. von den Wertpapiergesetzen.

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67447

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67447&tr=1

