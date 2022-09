Bechtle: Die Bodenbildung nimmt Formen an

Werbung

Nach einem 50%igen Kursrückgang binnen eines halben Jahres überwiegen bei einem der führenden europäischen IT-Unternehmen wieder die Chancen.

Hohe Nachfrage trifft auf Lieferkettenprobleme Die Aktie des MDAX-Unternehmens Bechtle verlor zwischen November 2021 und Juni 2022 in einem halben Jahr rund die Hälfte an Wert. Bei Kursstürzen dieser Größenordnung vergessen die Marktteilnehmer häufig, die Chancen zu sehen, die aus diesen Rückgängen entstehen. Es herrscht häufig eine zu pessimistische Stimmung. Denn die Aktie des IT-Komplettanbieters mit über 80 Systemhäusern und IT-E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern gilt aufgrund des beständigen Umsatz- und Gewinnwachstums zu den qualitativ hochwertigsten Aktien am deutschen Markt. Bechtle hat sich in den vergangenen Jahren organisch, aber auch durch mehr als 100 Übernahmen, zu einem der führenden IT-Unternehmen in Europa entwickelt. Der Konzern bietet über 40.000 Hard- und Software-Produkte und damit erhalten mittlerweile über 70.000 Kunden rund um IT alles aus einer Hand. Der IT-Markt steckt zwar weiterhin im Spannungsfeld zwischen einer hohen Nachfrage auf der einen Seite und anhaltenden Lieferkettenproblemen – beispielsweise bei Netzwerkkomponenten und Dockingstationen – auf der anderen Seite. Bei PCs und Monitoren haben sich die Verfügbarkeiten allerdings bereits wieder verbessert. Strategischer Wachstumsbereich IT-Security wird vergrößert Während das Unternehmen versucht, den Lieferkettenproblemen zu trotzen, geht das Management weitere Schritte, um den strategischen Wachstumsbereich IT-Security auszubauen. Mit rund 300 zertifizierten IT-Security-Expertinnen und -Experten gehört Bechtle bereits heute zu den Top Drei der IT-Dienstleister in diesem Bereich in Deutschland. Die Zahl der Mitarbeiter soll sich jetzt durch Neueinstellungen und ein eigenes Qualifizierungsprogramm verdoppeln. Themen wie Datenschutz und Informationssicherheit verzeichnen nämlich weiterhin eine steigende Nachfrage. Die Coronapandemie mit seiner veränderten Arbeitswelt sowie die zunehmende Häufigkeit und Komplexität von Cyberattacken hatte die Nachfrage nach Cloud-, Application-, Datacenter-, Infrastruktur- sowie Cybersecurity von Unternehmen aller Größen und Branchen sowie aus dem öffentlichen Sektor beschleunigt. Das Unternehmen versucht, den Lieferengpässen zu trotzen Auch im 2. Quartal hat sich das Geschäft sehr erfolgreich entwickelt. Trotz der fortdauernden Lieferengpässe und der angespannten gesamtwirtschaftlichen Situation konnte das IT-Unternehmen bei Umsatz und Ergebnis stark zulegen. Der Umsatz stieg um 14,5 Prozent auf 1,417 Milliarden Euro. Das Geschäftsvolumen wuchs sogar noch stärker um 16,0 Prozent auf 1,662 Milliarden Euro. Das Vorsteuerergebnis (EBT) erhöhte sich um 9,0 Prozent auf 88,5 Millionen Euro. Vorstandsvorsitzender Dr. Thomas Olemotz zeigte sich vor dem Hintergrund der unverändert schwierigen Rahmenbedingungen über die starke Entwicklung erfreut und verwies auf das resiliente und zukunftsfähige Geschäftsmodell. Im Segment IT-Systemhaus & Managed Services erzielte Bechtle eine EBIT-Marge von 6,1 Prozent, wobei diese bereinigt um die Sondereffekte sogar bei über 10 Prozent lag. Wachstumsmotor ist allerdings das IT-E-Commerce-Segment. Dort stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 18,1 Prozent. Die Marge stieg aufgrund von Preis- und Volumeneffekten von 6,4 auf 6,7 Prozent. Derzeit wird das Unternehmen von fortdauernden Lieferschwierigkeiten geplagt, sodass die Vorräte auf hohem Niveau verharren. Dies belastet derzeit die Cashflowentwicklung. Der Rückgang des operativen Cashflows schwächte sich gegenüber dem Vorquartal jedoch auf -75,3 Millionen Euro ab, nachdem dieser im Vorjahr 26,8 Millionen Euro betragen hatte. Um die Supply Chain erheblich zu verkürzen und den CO2-Fußabdruck spürbar zu reduzieren, erweitert Bechtle seine Logistikkapazitäten durch einen zusätzlichen Lagerstandort in Hamburg-Wilhelmsburg. Dieser soll im 4. Quartal bezogen und in Betrieb genommen werden. Jahresprognose bekräftigt – Attraktive Bewertung Das Management bekräftigte im August die Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Erwartet wird ein deutlicher Umsatz- und Ergebnisanstieg bei einer gleichzeitig stabilen EBT-Marge. Bechtle verfügt dabei über eine solide Bilanz. Die Eigenkapitalquote lag zuletzt bei 45,3 Prozent. Die Bewertung ist nach dem Kursrückgang seit November letzten Jahres wieder attraktiv. Auf Basis der Factset-Daten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr rund 22. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt bei knapp unter 1. Charttechnisch bildete die Aktie im Bereich von 36 Euro einen Boden aus. Aus dieser Bodenbildung heraus sollte die Qualitätsaktie eine nächste Aufwärtsbewegung einleiten können. Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf Bechtle AG Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert Bechtle AG zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat, das am 24.03.2023 fällig wird (Rückzahlungstermin) und mit einem Discount zum Kurs der Aktie der Bechtle AG notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap bei 40,00 Euro begrenzt. Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten: 1. Liegt der Schlusskurs der Bechtle AG an der maßgeblichen Börse am 17.03.2023 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 40,00 Euro. 2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,00) entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt. Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann. Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 24.03.2023 haben und davon ausgehen, dass der Basiswert Bechtle AG am 17.03.2023 auf oder über 40,00 Euro liegen wird. Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar . Stand: 15.09.2022, DZ BANK AG / Online-Redaktion

DISCOUNT 40 2023/03: BASISWERT BECHTLE DW1BM9 Quelle: DZ BANK: Geld 15.09. 17:29:17, Brief 15.09. 17:29:17 35,85 EUR 35,95 -0,14% Basiswertkurs: 39,990 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Quelle: DZ BANK: Geld 15.09. 17:28:05, Brief 15.09. 17:28:05 Max Rendite 11,33% Max Rendite in % p.a. 22,89% p.a. Discount in % 10,20% Cap 40,00 EUR Abstand zum Cap in % -0,02% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals (Totalverlust) ist möglich. Sie sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt (Emittentenrisiko).

Die Informationen richten sich ausschließlich an Personen, die ihren Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland haben.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr DZ BANK Sales Team

Kontakt

DZ BANK AG

+49(0)69-7447-7035

wertpapiere@dzbank.de

www.dzbank-derivate.de

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Die vollständigen Angaben zu den oben genannten Produkten, insbesondere zu den verbindlichen Bedingungen, Risiken sowie Angaben zur DZ BANK können dem jeweils maßgeblichen Prospekt entnommen werden.

Die gemäß gesetzlicher Vorgaben von der DZ BANK bezüglich des öffentlichen Angebots erstellten Basisprospekte sowie etwaige Nachträge und die jeweils zugehörigen Endgültigen Bedingungen sind auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de veröffentlicht und können unter www.dzbank-derivate.de (dort unter „Dokumente“) abgerufen werden. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die von der DZ BANK jeweils erstellten Basisinformationsblätter ist in der jeweils aktuellen Fassung ebenfalls auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de (dort unter „Dokumente“) abrufbar. Dies gilt, solange das Produkt für Privatanleger verfügbar ist.

Rechtliche Hinweise:

Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung und dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses Dokument ist durch die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank („DZ BANK“) erstellt und zur Verteilung in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Dieses Dokument richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz und/oder Niederlassungen im Ausland, vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Großbritannien oder Japan. Dieses Dokument darf im Ausland nur in Einklang mit den dort geltenden Rechtsvorschriften verteilt werden und Personen, die in den Besitz dieser Informationen und Materialien gelangen, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen. Dieses Dokument stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Erwerb von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die DZ BANK ist insbesondere nicht als Anlageberater oder aufgrund einer Vermögensbetreuungspflicht tätig. Dieses Dokument ist keine Finanzanalyse. Dieses Dokument stellt eine unabhängige Bewertung der entsprechenden Emittentin bzw. Wertpapiere durch TraderFox im Auftrag der DZ BANK dar. Alle hierin enthaltenen Bewertungen, Stellungnahmen oder Erklärungen sind diejenigen des Verfassers und stimmen nicht notwendigerweise mit denen der Emittentin oder dritter Parteien überein. Die DZ BANK hat die Informationen, auf die sich das Dokument stützt, aus als zuverlässig erachteten Quellen übernommen, ohne jedoch alle diese Informationen selbst zu verifizieren. Dementsprechend gibt die DZ BANK keine Gewährleistungen oder Zusicherungen hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen ab. Die DZ BANK übernimmt keine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden, die durch die Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments verursacht und/oder mit der Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments im Zusammenhang stehen. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente sollte auf der Grundlage eines Beratungsgesprächs sowie Prospekts oder Informationsmemorandums erfolgen und auf keinen Fall auf der Grundlage dieses Dokuments. Die Bewertungen können je nach den speziellen Anlagezielen, dem Anlagehorizont oder der individuellen Vermögenslage für einzelne Anleger nicht oder nur bedingt geeignet sein. Die Informationen und Meinungen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass das Dokument geändert wurde.

Impressum

Herausgeber:

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main,

Platz der Republik, 60265 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 7447 - 01

Telefax: + 49 69 7447 - 1685

Homepage: www.dzbank.de

E-Mail: mail@dzbank.de

Vertreten durch den Vorstand: Uwe Fröhlich (Co-Vorsitzender), Dr. Cornelius Riese (Co-Vorsitzender), Souâd Benkredda, Uwe Berghaus, Dr. Christian Brauckmann, Ulrike Brouzi, Wolfgang Köhler, Michael Speth, Thomas Ullrich

Aufsichtsratsvorsitzender: Henning Deneke-Jöhrens

Sitz der Gesellschaft: Eingetragen als Aktiengesellschaft in Frankfurt am Main,

Amtsgericht Frankfurt am Main, Handelsregister HRB 45651

Aufsicht: Die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt

am Main wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

und die Europäische Zentralbank (EZB) beaufsichtigt.

Umsatzsteuer Ident. Nr.: DE114103491

Sicherungseinrichtungen: Die DZ BANK AG Deutsche Zentral-

Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main ist der amtlich anerkannten BVR Institutssicherung

GmbH und der zusätzlich freiwilligen Sicherungseinrichtung des Bundesverband

der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. angeschlossen:

www.bvr-institutssicherung.de

www.bvr.de/SE

Verantwortlich für den Inhalt: Florian Möller, DZ BANK AG, Frankfurt

© DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, 2022

Nachdruck, Vervielfältigung und sonstige Nutzung nur mit vorheriger Genehmigung

der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main