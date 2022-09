MCPHY ENERGY - Wasserstoff-Aktie kollabiert

McPhy Energy S.A. - WKN: A1XFA8 - ISIN: FR0011742329 - Kurs: 9,334 € (L&S)

2020 war das beste Jahr in der Geschichte der Aktie, im Zuge der Euphorie rund um Aktien aus den Bereichen Erneuerbare Energien und Wasserstoff konnte sich der Wert verzehnfachen. Seit Anfang 2021 befindet sich das Papier jedoch in einer ausgedehnten Abwärtskorrektur. Diese nimmt in 2022 nochmals Fahrt nach unten hin auf, aktuell kommt es sogar zu einer Beschleunigung des Abwärtstrends. Fast panikartig werden aktuell Papiere auf den Markt geworfen.

Sehr spekulativer Wert

Der Abverkauf könnte noch problemlos weitergehen bis rund 8,50 - 8,70 oder sogar 8 bzw. 7,00 - 7,20 EUR. Im Bereich dieser Chartmarken dürften dann technische Gegenbewegungen und sogar größere Erholungen starten, im sehr bullischen Szenario könnte sogar ein neuer Aufwärtstrend geboren werden.

Ein nachhaltiges Abrutschen unter 6,70 EUR wäre hingegen sehr kritisch zu werten. Dann wäre eine längere Fortsetzung des Abwärtstrends denkbar. Bei 5,45 - 5,50 und 4,00 - 4,15 EUR lägen dann die nächsten charttechnischen Auffangzonen.

Fazit: Für Antizykliker könnten sich in Kürze erste Einstiegschancen bieten. Wer längerfristig handeln möchte und auf eine Renaissance der Aktie und des Wasserstoff-Sektor spekulieren möchte, könnten sich gestaffelte Teileinstiege an benannten Chartmarken anbieten. Das Risiko bleibt aber sehr hoch: Der Sektor Wasserstoff ist hochspekulativ! So dringend nötig die Technologie auf dem Weg in eine nachhaltigere und klimafreundlichere Zukunft auch ist, hat sie es bislang schwer. Der große Durchbruch lässt auf sich warten.

