Chartanalyse Dax: Das ging flott!

Widerstand: 12.855+12.956

Unterstützung: 12.699+12.500

Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Betrachtung (Die Kuh ist noch nicht vom Eis!) lautete wie folgt: "Die Erholung seit dem gestrigen Tagestief trägt bislang lediglich einen korrektiven Charakter und verläuft in einer bärisch zu interpretierenden Flaggenformation im Stundenchart. So lange den Käufern kein Stundenschluss nördlich der 13.200er Marke gelingt, ist tendenziell ein erneuter Rücksetzer in den unteren 12.900er Bereich zu favorisieren. Diese Bewegung könnte sich dann potenziell zu einer neuen impulsiven Verkaufswelle Richtung 12.700 Punkte und tiefer entwickeln."

Das ging flott! Der Index fiel bereits gestern wie prognostiziert in den unteren 12.900er Bereich zurück. Heute morgen startete der Index mit einer Abwärtskurslücke in den Handel und brachte die avisierte impulsive Verkaufswelle Richtung 12.700 Punkte. Das Tagestief lag bei 12.699 Punkten.

Ausblick:

Mit dem Erreichen der 12.700er Marke wurde am Vormittag ein wichtiges Ziel auf der Unterseite abgearbeitet. Damit muss nun zunächst damit gerechnet werden, dass ausgehend vom aktuellen Niveau die Bullen das Heft des Handelns wieder in die Hand nehmen werden - im Umfeld des dreifachen Hexensabbat muss mit allem gerechnet werden, auch und vor allem mit einer Überraschung auf der Oberseite. Das kurzfristig präferierte Szenario ist daher eine Erholungsbewegung zurück Richtung 12.900 bis 12.950 Punkte. Dort werden die Karten dann neu gemischt. Ein schönes Wochenende allen Lesern der "Dax Chartanalyse".