Chartanalyse Dax: Die Kuh ist noch nicht vom Eis!

Widerstand: 13.100+13.200

Unterstützung: 13.000+12.952+12.700

Rückblick:

Mit Beginn der US-Sitzung am gestrigen Nachmittag begann der Dax abzubröckeln und brachte den prognostizierten "erneuten Abwärtsschub in den Bereich 12.800 bis 12.960 Punkte". Das Tagestief lag im genannten Bereich bei 12.952 Punkten bevor dann gegen Handelsende ein Teil der Verluste wieder wettgemacht werden konnte. Diese Erholung setzte sich in der ersten Handelshälfte am Donnerstag zunächst weiter fort, es konnte allerdings keine Dynamik auf der Oberseite entwickelt werden.

Ausblick:

Die Erholung seit dem gestrigen Tagestief trägt bislang lediglich einen korrektiven Charakter und verläuft in einer bärisch zu interpretierenden Flaggenformation im Stundenchart. So lange den Käufern kein Stundenschluss nördlich der 13.200er Marke gelingt, ist tendenziell ein erneuter Rücksetzer in den unteren 12.900er Bereich zu favorisieren. Diese Bewegung könnte sich dann potenziell zu einer neuen impulsiven Verkaufswelle Richtung 12.700 Punkte und tiefer entwickeln. Die Abwärtsrisiken bleiben somit klar dominant im deutschen Leitindex.