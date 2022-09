Charter Communications: Trendbruch

Noch im August letzten Jahres markierte Charter Communications ein stolzes Rekordhoch bei 825,62 US-Dollar, der Blow-Off wurde anschließend durch eine sanfte Korrektur auf 542,00 US-Dollar auskonsolidiert. Allerdings konnte Charter Communications dieses Niveau zu Beginn des Jahres nicht mehr verteidigen, im April kam es zu einem erneuten Kurseinbruch auf die Verlaufshochs aus 2017 bei rund 410,00 US-Dollar. Auch an dieser Stelle versuchte sich Charter Communications erneut an einer Stabilisierung, diese scheint mit der Kursentwicklung aus dieser Woche aber auch schon wieder passe zu sein.

Hopp oder Top

Beim Anblick des Kursverlaufs lässt sich derzeit kein positives Bild für die Aktie von Charter Communications zeichnen, Abschläge auf 345,67 und darunter glatt 300,00 US-Dollar bleiben bei einem nachhaltigen Wochenschlusskurs unterhalb von 400,00 US-Dollar aller Wahrscheinlichkeit nach nicht aus. Die weitere Entwicklung müsste an gegebener Stelle erneut ausgewertet werden, ein tragfähiger Boden ist derzeit aber auch nicht in Sicht. Für eine merkliche Aufhellung des Chartbildes bedürfte es einer Rückkehr zurück in den ursprünglichen Aufwärtstrend sowie über die Kursmarke von 440,00 US-Dollar.