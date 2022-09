DAX: Auf der Kippe

Die abgelaufene Handelswoche hat der DAX mit deutlichen Verlusten abgeschlossen und sich zurück in den Bereich eines seit Anfang Juli laufenden Abwärtstrends begeben. Dadurch wird schon bald eine Entscheidung für den kurzfristigen Verlauf notwendig werden.

Wirklich konsistente Ansatzpunkte ergeben sich in der aktuell neutralen Handelsphase derzeit leider nicht, ein Kursrutsch unter 12.603 Punkte und somit die Septembertiefs dürfte ganz klar Abschläge in Richtung der Jahrestiefs bei 12.390 Punkten befeuern. Für ein derartiges Szenario spricht unter anderem die zum Freitag gerissene Kurslücke, die sich im Bereich zwischen 12.815 und 12.927 Punkten befindet.

An derart markanten Stellen wäre zu Beginn dieser Handelswoche allerdings auch ein Pullback-Szenario in Richtung der Kurslücke möglich, entscheidend wird die Reaktion der Marktteilnehmer aber erst nach der nächsten Fed-Sitzung am Donnerstag werden. Erst anschließend dürften mittelfristige Weichen für das heimische Leitbarometer gesetzt werden. Für nachhaltige Signale wird man sich als Anleger daher noch ein klein wenig gedulden müssen.

Ein Hinweis vorweg, feiertagsbedingt wird in Japan heute nicht gehanbdelt. Erste Wirtschaftsdaten dagegen werden in wenigen Minuten mit Zahlen zum verarbeitenden Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten) per Juli Deutschlands vorgestellt, zudem noch die Umsätze im Gastgewerbe ebenfalls aus Juli. Zur Mittagsstunde meldet sich die Bundesbank mit ihrem monatlichen Bericht per September zu Wort. Erst am späten Nachmittag folgen weitere Daten aus den USA.