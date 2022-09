Markt Update: Dax tastet sich weiter vor - Autobauer legen kräftig zu - Henkel erhöht die Prognose

Nachdem die Wall Street freundlich in die neue Woche gestartet ist, tastet sich der Dax heute auch weiter nach vorne. Das die US-Indizes zulegen, bedeutet wohl, dass eine erneute Zinserhöhung um 75 Basispunkte mittlerweile im Markt eingepreist ist. Somit könnte die amerikanische Notenbank den Märkten nur einen Schlag versetzen, wenn sie die Zinsen um einen ganzen Prozentpunkt anhebt. Die Wahrscheinlichkeit dafür beziffert der Markt aktuell bei etwa 25 Prozent.

Somit stehen die Chancen ganz gut, dass es Mittwochabend keine böse Überraschung gibt. Sollte Jerome Powell noch sagen, dass die US-Wirtschaft robust genug ist auch diese Zinserhöhung wegzustecken, dann könnte sich der leicht positive Trend an den Märkten fortsetzen.

Gute Nachrichten gibt es heute auch bezüglich der Gas-Speicherung in Deutschland. Trotz der Ende August eingestellten Gaslieferungen aus Russland sind die deutschen Gasspeicher mittlerweile zu mehr als 90 Prozent gefüllt. Das geht aus Daten der europäischen Speicherbetreiber hervor, die am Montagabend im Internet veröffentlicht wurden. Demnach erreichten die Speicher am vergangenen Sonntag einen Füllstand von 90,07 Prozent - 0,32 Prozentpunkte mehr als am Vortag. Die Füllstandsangaben werden immer mit Verzögerung gemeldet.

Eine Ministerverordnung sieht vor, dass die deutschen Speicher am 1. November, also in sechs Wochen, zu mindestens 95 Prozent gefüllt sein sollen. Die bei diesem Füllstand gespeicherte Gasmenge entspricht etwa dem bundesweiten Verbrauch im Januar und Februar 2022.

Henkel erhöht die Prognose im Segment Klebstoffe

Bei den Einzeltiteln im Dax verteuerten sich Henkel um 1,8 Prozent. Der Konsumgüterkonzern hat dank guter Geschäfte im Segment Klebstoffe die Umsatzprognose für das laufende Jahr erneut erhöht.

Porsche-Börsengang beflügelt

Überdurchschnittlich legten die Aktien der Autohersteller zu. Die Aufschläge reichten von 1,3 bei BMW bis zu 4,6 Prozent für die Porsche-Holding. Volkswagen verteuerten sich um 2,3 Prozent. Hier sorgte erneut der anstehende Börsengang der Porsche AG für Fantasie. An diesem Dienstag beginnt die Zeichnungsfrist für die Aktien, die den Investoren in einer Spanne von 76,50 bis 82,50 Euro angeboten werden.

Fraport wird doppelt hochgestuft

Daneben bewegten Analystenkommentare die Kurse. Fraport-Aktien stiegen um 3,6 Prozent, nachdem die Barclays Bank sie gleich um zwei Schritte von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft hatte.

Jungheinrich wird von Oddo empfohlen

An der MDax-Spitze gewannen Jungheinrich 6,3 Prozent, angetrieben von einer Empfehlung des Investmenthauses Oddo-BHF.

Mit Material von dpa-AFX