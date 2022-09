^ Original-Research: Knaus Tabbert AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Knaus Tabbert AG Unternehmen: Knaus Tabbert AG ISIN: DE000A2YN504 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 20.09.2022 Kursziel: EUR77 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 77,00. Zusammenfassung: Wir waren kürzlich auf dem Caravan Salon 2022 in Düsseldorf, um uns die neuesten Wohnmobile - darunter auch die 18 neuen Modelle von Knaus Tabbert - aus erster Hand anzusehen, den Puls der Branche zu fühlen und uns mit dem KTA-Management zu treffen. Die Tatsache, dass neue Generationen den Caravaning-Lebensstil annehmen, ist kein bloßer Marketing-Hype, wie der Andrang der verschiedenen Generationen beweist. Wir sind der Meinung, dass Knaus Tabbert mit ihrer konkurrenzlosen Markenvielfalt für alle Altersgruppen und Budgets ein dominierender Akteur im europäischen Reisemobil-, Kastenwagen- und Caravansegment sein wird. Die Geschäftsführung berichtete auch über ihre Erfahrungen bei der Bewältigung der verschiedenen Herausforderungen in den vergangenen 12 Monaten, ohne dabei die langfristigen Ziele und die Gewinnerholung aus den Augen zu verlieren. Wir behalten unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR77 bei. First Berlin Equity Research has published a research update on Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 77.00 price target. Abstract: We recently attended the Caravan Salon 2022 in Düsseldorf to get a first-hand look at the latest RVs-including the 18 new models rolled out by Knaus Tabbert, take the pulse of the industry, and meet with KTA management. That new generations are embracing the caravanning lifestyle is not mere industry marketing buzz, as evidenced by the multi-generational crowds. We think Knaus Tabbert is set be a dominant player in the European motorhome, camper van, and towed caravan segments with an unrivalled variety of brands for all ages und budgets. Management also shared their experiences in meeting the various challenges of the past 12 months, while keeping focus on long-term targets and profit recovery. We are Buy-rated on KTA with a EUR77 TP. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/25499.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °