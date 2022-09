onvista Mahlzeit: Dax ringt mit US-Zinsentscheid - Salesforce, Softbank, Suse und Deutsche Bank ist auf einmal wieder beliebt

Die Deutsche Bank führt die Gewinnerliste heute mit einem gutem Abstand an. Finanzvorstand James von Molke hat sich heute auf einer Konferenz zur Zukunft des Frankfurter Geldinstituts geäußert. Insgesamt blickt der CFO der Deutschen Bank zwar etwas vorsichtiger auf das kommenden Jahr, unterm Strich ist der Ausblick aber immer so gut, dass er einige Sorgen der Anleger zerstreut.

Etwas vorsichtiger ist heute auch der Dax. Der Zinsentscheid der amerikanischen Notenbank sorgte für schlechten Start in den Tag. Allerdings konnte sich der deutsche Leitindex von einem Minus von 1,7 Prozent bis ins Plus vortasten. Danach haben allerdings Gewinnmitnahmen wieder dafür gesorgt, dass der Dax abermals ins Minus drehte. Vielleicht bringt der US-Börsenstart ja noch einmal Schwung in den Leitindex.

Salesforce überzeugt mit seinem Ausblick, Suse bricht nach Zahlen ein und Softbank prüft für Arm eine Kooperation mit Samsung.

Die Themen der heutigen Sendung: Dax, Fed-Entscheid, General Mills, Salesfroce, Softbank, Samsung, Samsung SDI, Deutsche Bank, Tops&Flops, Uniper, Fortum, Suse, Musterdepot, Watchlist Schnäppchenjagd, Alcoa, Aluminiumpreis, Gewinnspiel, Honest Group, Fashionettem W.W. Grainger, Biontech & Zuschauerfragen.

