Kreditvergabe an Unternehmen im Euro-Raum zieht kräftig an

Frankfurt (Reuters) - Auch nach der Zinswende der EZB haben sich Unternehmen im Euro-Raum kräftig mit Bankkrediten eingedeckt.

Die Geldhäuser vergaben im August 8,7 Prozent mehr Darlehen an Firmen als vor Jahresfrist, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag mitteilte. Das ist der stärkste Zuwachs seit Januar 2009. Im Juli hatte das Plus bei 7,6 Prozent gelegen. An Privathaushalte reichten die Institute im August 4,5 Prozent mehr Kredite aus als ein Jahr zuvor. Das entsprach der Zuwachsrate im Vormonat.

Die Geldmenge M3 nahm im August um 6,1 Prozent zu. Volkswirte hatten ein Plus von 5,4 Prozent erwartet. Im Juli waren es 5,7 Prozent gewesen. Zur Geldmenge M3 zählen unter anderem Bargeld, Einlagen auf Girokonten sowie Geldmarktpapiere und Schuldverschreibungen.

