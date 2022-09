Nach dem jüngsten Kurseinbruch steigt der nach Marktgröße wichtigste Kryptowert Bitcoin wieder über die psychologische Marke von 20.000 Dollar.

Bitcoin Kurs steigt wieder über 20.000-Dollar-Marke – das ist nun wichtig

Nach dem jüngsten Kurseinbruch steigt der nach Marktgröße wichtigste Kryptowert Bitcoin wieder über die psychologische Marke von 20.000 Dollar. Eine Einheit kostet am Dienstagmorgen rund 20.200 Dollar und damit rund sieben Prozent mehr im Vergleich zum Vortag. Eine nachlassende Dollardynamik lässt riskante Anlageklassen zumindest kurzfristig wieder attraktiver erscheinen. Ob Schnäppchenjäger für eine nachhaltige Trendwende sorgen können, steht auf einem anderen Blatt Papier.

Schnäppchenjäger auf der Pirsch – temporäre Gegenbewegung bei Bitcoin möglich

Rückläufige US-Dollar-Notierungen haben am Dienstag riskante Anlageklassen wie etwa dem Bitcoin Kurs in die Karten gespielt. Der sogenannte US-Dollar-Index verliert am Vormittag rund 0,23 Prozent auf 113,5 Punkte.