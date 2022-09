Chartanalyse Dax: (Zwischen-) Erholung einplanen

Widerstand: 12.400+12.500

Unterstützung: 12.200+12.220

Rückblick:

Der Index startete am Morgen mit einer Aufwärtskurslücke in den Handel, kam allerdings im Anschluss nicht über die 12.400er Marke und schloss die Eröffnungskurslücke vom Handelsstart.

Ausblick:

Die 12.200er Marke hat am Mittag zum wiederholten Male gehalten und könnte nun die Basis für den nächsten Erholungsschub Richtung 12.500 Punkte bilden. Ja, die mittelfristigen Aussichten sind aus der fundamentalen Perspektive eher nicht so rosig, das kurzfristige Sentiment ist allerdings dermaßen bärisch, dass eine Erholung bis auf 12.500 Punkte in den kommenden 24 Stunden alles andere als eine Überraschung wäre, vorausgesetzt natürlich, die 12.200er Marke hält weiterhin.