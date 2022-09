Charter Communications: Stopps nachziehen!

Bereits in der charttechnischen Besprechung vom 16. September 2022: „Charter Communications: Trendbruch“ wurde auf ein Abwärtsszenario mit Zielen bei 345,67 und glatt 300,00 US-Dollar hingewiesen. Die erste Marke wurde vor wenigen Tagen erfolgreich erreicht und sogar unterschritten. Nun nähert sich Charter Communications der Marke von 300,00 US-Dollar an. Bestehende Short-Positionen sind auf jeden Fall enger abzusichern, hierzu könnte ein Niveau um 350,00 US-Dollar angesetzt werden. Aber auch eine überschießende Welle unter 300,00 US-Dollar wäre aus technischer Sicht noch möglich, sieht man sich die Kursgewinne der letzten Monate mit Spitzen um 825,62 US-Dollar an.

Finaler Sell-Off

Noch tendiert Charter Communications abwärts, aufgrund einer markanten Unterstützungszone aus Oktober 2018 könnte es aber im aktuellen Kursbereich zu erhöhter Volatilität und Ansätzen eines Bodens kommen. Schon bald könnte auch eine Trendwende bevorstehen, diese würde sich allerdings lediglich im Rahmen eines unbedeutenden Pullbacks abspielen. Ein nachhaltiger Boden ist derzeit noch nicht in Sicht, eine überschießende Welle könnte sogar an 250,10 US-Dollar abwärts reichen.