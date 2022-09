Chartanalyse Dax: Die Bullen bleiben (vorerst) weiter im Spiel

Widerstand: 12.130+12.200

Unterstützung: 11.860+11.380

Rückblick:

Der Index zeigte sich gestern Nachmittag erneut sehr schwach und testete das Wochentief bei 11.860 Punkten. Dieses Level wurde allerdings nicht unterboten sondern war die Basis für eine erneute Erholungsbewegung.

Ausblick:

Um 14:30 Uhr stehen in den USA mit der PCE-Kernrate wichtige Inflationsdaten auf dem Kalender. Diese könnten entscheidend werden für den restlichen Verlauf des dritten Quartals. Jawohl, heute ist der letzte Handelstag eines sehr turbulenten Monats und Quartals. Entsprechend ist am Nachmittag noch einmal mit Überraschungen - welcher Art auch immer - zu rechnen. Im Vorfeld des langen Wochenendes (am Montag ist Feiertag) gibt es daher kein präferiertes Szenario für den deutschen Leitindex. Nur so viel: Oberhalb von 11.860 Punkten bleiben die Käufer vorerst weiter im Spiel, darunter würde es allerdings sehr schnell sehr finster...Ein Schönes (langes) Wochenende allen Lesern!