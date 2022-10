EQS-News: Dr. Sabine Koken geht als neue Steuerfrau bei Galapagos Biopharma Deutschland an Bord

EQS-News: Galapagos Biopharma Deutschland GmbH / Schlagwort(e): Personalie

Dr. Sabine Koken geht als neue Steuerfrau bei Galapagos Biopharma Deutschland an Bord



04.10.2022 / 10:00 CET/CEST

Dr. Sabine Koken geht als neue Steuerfrau bei Galapagos Biopharma Deutschland an Bord München, Deutschland; 04. Oktober 2022 Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) gibt die Ernennung von Dr. Sabine Koken zur Geschäftsführerin, Vice President, der Galapagos Biopharma Deutschland GmbH, München, zum 01. Oktober 2022 bekannt. Sabine Koken war seit 2019 als Country Head bei Galapagos Benelux tätig und verfügt über eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei Aufbau und Etablierung von leistungsstarken Teams und Organisationen. Bereits seit Juni dieses Jahres leitete sie die deutsche Niederlassung ad interim und in gemeinsamer Verantwortung mit dem deutschen Leadership-Team. Galapagos Biopharma Germany GmbH, die deutsche Niederlassung des belgischen Biopharma-Pioniers, wurde 2019 gegründet und steuert von München aus Vertrieb, Marketing und Kundenberatung für den hiesigen Markt. Das junge, agile Unternehmen hat in Deutschland derzeit rund 90 Mitarbeiter und baut seine Vertriebsaktivitäten rund um das erste zugelassene Medikament aus eigener Entwicklung weiter aus. Im Juni 2022 machte Galapagos mit zwei Akquisitionen den Schritt in die CAR-T-Zell-Produktion und positioniert sich somit im Markt für Krebstherapien der nächsten Generation. Die neue Deutschland-Geschäftsführerin Sabine Koken hat mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Biopharma-Industrie und legte mit einem naturwissenschaftlichen Studium und einem Master of Health Administration den Grundstein für ihre Karriere. „Es ist mir eine große Freude, Sabine Koken als Geschäftsführerin für unsere deutsche Länderorganisation zu begrüßen. Mit ihrer langjährigen Branchen-Erfahrung und ihrer Führungsstärke ist sie die ideale Besetzung für die Leitung dieses wichtigen Standortes“, sagte Michele Manto, Chief Commercial Officer der Galapagos NV, Mechelen, Belgien. „Sabine Koken baute bereits sehr erfolgreich unsere kommerziellen Aktivitäten in den Benelux-Ländern auf. In kurzer Zeit etablierte sie eine stabile und leistungsstarke Organisation und war in ihren Märkten für die hervorragende Einführung unseres ersten Produktes aus der eigenen Pipeline verantwortlich. Ich schätze Sabine Koken sehr für ihre lösungsorientierte und motivierende Arbeitsweise, und bin überzeugt von einer fruchtbaren Zusammenarbeit mit dem Team in Deutschland.“ Dr. Sabine Koken ergänzte: „Ich freue mich sehr darauf, die Leitung von Galapagos Biopharma Germany zu übernehmen und meine internationalen Erfahrungen für den wichtigen deutschen Markt gewinnbringend einzusetzen. Viele der Kolleginnen und Kollegen habe ich bereits persönlich kennengelernt. Ich bin beeindruckt von ihrer Tatkraft, der Leidenschaft und hohen Motivation, Pionierarbeit für Patienten zu leisten und innovative Medikamente zur Verfügung zu stellen. In Summe hat dies meine Entscheidung, hier nachhaltig Verantwortung zu übernehmen, bestärkt. Ich bin sicher, dass wir gemeinsam – mit einem gelebten One-Team-Mindset – weiter wachsen und sehr gute Erfolge erzielen werden.“ Vor ihrem Eintritt bei Galapagos war Sabine Koken sechs Jahre bei einem Biotechnologie- und Pharmaunternehmen in den Niederlanden tätig, zuletzt als Director Market Access & Strategic Partnerships. Zuvor war die promovierte Biologin für Key Account Management und Customer Excellence verantwortlich. Bei ihren früheren Stationen, arbeitet sie in den Bereichen Market Access und Business Development, sowie in Marketing und Produktmanagement. Dr. Sabine Koken promovierte in Virologie an der Universität Amsterdam und war als Post-Doc in der AIDS-Forschung tätig.

Über Galapagos Galapagos entwickelt Arzneimittel mit neuartigen Wirkmechanismen für die Behandlung verschiedener Krankheiten, von denen viele in aktuell laufenden Studien vielversprechende Ergebnisse zeigen. Unsere Pipeline umfasst klinische Programme bei Entzündungen, Fibrosen und anderen Indikationen. Unser Ziel ist es, ein weltweit führendes biopharmazeutisches Unternehmen zu werden, das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Arzneimittel konzentriert. Weitere Informationen unter www.glpg.com/deutschland/

