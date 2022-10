Silber mit Raketenstart ins neue Quartal

Nach der jüngsten Betrachtung zu den beiden Edelmetallen Silber und Gold gab es noch einmal einen Rücksetzer, in den vergangenen beiden Handelstagen übernahmen aber die Bullen wieder das Heft des Handelns in die Hand - und das eindrucksvoll. Der Silberpreis startete gestern mit einem Tagesplus von satten 8 Prozent in das vierte Quartal.

8 Prozent zum Monatsstart

Wie ist die aktuelle Chartsituation einzustufen?Die gestrige Rally führte den Silberpreis direkt in die Widerstandszone um 21 USD. Ein Anstieg per Tagesschluss über diese technische Hürde würde direkt weiteres Aufwärtspotenzial in den Bereich 21,80/95 USD eröffnen.

Dies sollte mit dem bullischen Momentum von gestern durchaus drin sein. Unterhalb von 21 USD wäre allerdings auch eine Zwischenkonsolidierung der gestrigen Rally zunächst keine Überraschung.Mittelfristig sind hier sogar wieder Kurse im Bereich 24 bis 26 USD denkbar, vorausgesetzt das Vorwochentief um 18 USD je Feinunze wird nun nicht wieder per Tagesschluss unterboten.