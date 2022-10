Trading-Chance Siemens Healthineers: Wieder nah dran an massiven Hürden

Werbung

Das Geschäftsjahr für Siemens Healthineers ist vorüber, bis zu den Ergebnissen wird es aber noch einige Wochen dauern. Die Anleger erwarten, wohl zu Recht, keine positiven Überraschungen. Daher kann man Rallyes durchaus für Short-Trades nutzen. Und aktuell sieht es nach einer guten Gelegenheit dafür aus. Eine Trading-Chance Short.

2021 hatte Siemens Healthineers den DAX weit hinter sich gelassen, aber 2022 ist bislang ein einziger Abwärtstrend. Zwischen den Schienen eines mittelfristigen Abwärtstrendkanals rutscht die Aktie der Siemens-Tochter in Richtung einer realistischen Bewertung, die berücksichtigt, dass der Medizintechnik-Sektor womöglich bleiben sein wird als manch andere Branche, aber kein sicherer Hafen ist.

Das Frühjahrsquartal war eine Warnung

Bis die Ergebnisse des letzten Quartals des bei Siemens Healthineers am 30.9. beendeten Geschäftsjahrs kommen, wird es noch fünf Wochen dauern. Aber ob man da mit positiven Überraschungen rechnen darf? Anders als bei vielen Unternehmen hatte bereits das Frühjahrsquartal, bei Siemens Healthineers das dritte Geschäftsjahresquartal, einen Dämpfer geliefert. Der Umsatz war nur sehr mäßig um vier Prozent zum Vorjahresquartal gestiegen, der Gewinn, gerechnet als EBIT (vor Steuern und Zinsen) jedoch um 19 Prozent zurückgekommen, deutlich mehr als von den Analysten im Vorfeld vermutet.

Die gestiegenen Kosten verschonen also auch die Medizin- und Labortechnikbranche nicht. Und in dieser Hinsicht war das noch nicht berichtete Sommerquartal unerfreulicher als das Frühjahr. So gesehen wäre es derzeit eher überraschend, wenn der Aktie eine nachhaltige Trendwende nach oben gelingen würde, zumal der Ausblick auf das laufende und das kommende Quartal eher nicht begeistern dürfte. Eine Rallye wie die aktuelle, die den Kurs relativ nahe an die entscheidenden charttechnischen Widerstände führt, wäre daher eine Gelegenheit, sich hier auf der Short-Seite einzurichten.

Gut drei Euro Luft nach oben, aber zehn nach unten

Der Chart wirkt ein bisschen verzerrend, denn auf den ersten Blick sieht es aus, als hätte die Aktie noch eine Menge Luft nach oben, bis sie die obere Begrenzung des den Kurs seit Jahresanfang führenden Abwärtstrendkanals erreicht. Aber diese Linie liegt per heute bei 49,80 Euro und fällt natürlich sukzessiv weiter. Die untere Begrenzung des Trendkanals findet sich momentan aber erst bei 36,70 Euro. Solange Siemens Healthineers also in diesem Trendkanal bleibt, stehen die Chancen auf dem aktuellen Kursniveau für einen Short-Trade besser.

Quelle: marketmaker pp4

Und selbst, wenn es gelänge, diese obere Begrenzung zu überwinden, knapp darüber würde es gleich wieder eng. Denn zwischen 49,70 und 50,84 Euro wartet bereits die nächste Widerstandszone auf die Aktie. Da es zudem keine neuen, positiven Nachrichten zu Siemens Healthineers gab, sondern die Aktie nur mit der alle Assetklassen umfassenden Reinvestition zum vorherigen Quartalsende angehobener Barreserven nach oben gespült wurde, wäre der Einstieg auf der Short-Seite nahe an diesen markanten Widerständen für risikofreudige Trader einen Gedanken wert.

Prozyklischer Trade nahe an der trendführenden Widerstandslinie

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten BNP Paribas vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 61,230 Euro, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 2,98. Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Aktie, bei 52 Euro platzieren, das entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 0,92 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Siemens Healthineers lautet PH86Q4.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 48,80 Euro, 49,70 Euro, 50,84 Euro

Unterstützungen: 45,10 Euro, 43,20 Euro, 40,32 Euro, 36,70 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf Siemens Healthineers

Basiswert Siemens Healthineers WKN PH86Q4 ISIN DE000PH86Q45 Basispreis 61,230 Euro K.O.-Schwelle 61,230 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent BNP Paribas Hebel 2,98 Stop Loss Zertifikat 0,92 Euro

