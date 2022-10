Trading-Chance Tesla: Das war ein äußert markantes Signal

Werbung

Die am Wochenende gemeldeten Auslieferungen im dritten Quartal waren eigentlich sogar gut. Trotzdem fiel Tesla am Montag wie ein Stein, während der US-Gesamtmarkt massiv zulegte. Und erholte sich am Dienstag nur mäßig, während die Gesamtmarkt-Hausse weiterging. Das zeigt, wie groß die Erwartungen der Anleger weiterhin sind. Und führt in eine Trading-Chance Short.

Bein kaum einer anderen Aktie scheiden sich die Geister so sehr wie bei Tesla. Zwei Drittel der Analysten sehen sie zwar als einen Kauf, das andere Drittel bewegt sich aber im Bereich „Halten“ bis „Verkaufen“. Und während das höchste Kursziel derzeit bei 530 US-Dollar zu finden ist, liegt das niedrigste bei 83 US-Dollar. Woran liegt das?

Noch ist eingepreist, dass nichts schiefgeht: riskant

Tesla wächst extrem schnell … das muss man aber auch, weil man mit einer hohen Verschuldung arbeitet und das Geld arbeiten muss, um wieder hereinzukommen. Das bedeutet aber, dass nicht allzu viel schiefgehen darf. Neue Fabriken müssen sich rechnen, neue Projekte bei den Kunden einschlagen, sonst kann es jederzeit weit schneller eng werden, als das bei den etablierten, großen Automobilkonzernen der Fall wäre. Wer derzeit bärisch ist, hegt die Erwartung, dass die deutlich gestiegenen Kreditkosten und eine auch höhere Einkommensklassen erreichende Rezession genau das bewirken: dass es eng wird.

Ob es dazu kommt oder nicht, wird wohl selbst nach den am 19. Oktober erwarteten Quartalszahlen noch nicht ersichtlich sein, da wird es mehr auf das angelaufene vierte Quartal und die ersten Monate des kommenden Jahres ankommen. Aber die Achillesferse bleibt eben auch bestehen, wenn „bad news“ vorerst ausbleiben, alleine, weil die Bewertung über das Kurs/Gewinn-Verhältnis immer noch immens hoch ist. Mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von über 60 auf Basis der momentanen, durchschnittlichen 2022er-Gewinnschätzung der Analysten liegt Tesla meilenweit über den in der Branche üblichen Bewertungen unter 10. Damit ist Tesla zu guten Ergebnissen verdammt … und kommen sie nicht, kann eine Aktie, die derart viele positive Erwartungen einpreist, wie ein defekter Fahrstuhl nach unten rauschen.

Ein markantes Doppeltopp ist vollendet

Dass die am Wochenende gemeldeten Auslieferungen des Sommerquartals nur leicht unter den Analystenerwartungen lagen und das auch nur, weil Tesla derzeit mehr ausliefern könnte, als die Transportlogistik hergibt, die Aktie aber trotzdem daraufhin heftig Boden preisgab, zeigt schon, dass der Kurs keine Enttäuschungen wegstecken kann. Das ist umso bemerkenswerter, als diese Kursverluste dazu führten, dass die Aktie die Supportlinie bei 264 US-Dollar brach und dadurch ein Doppeltopp vollendete. Man hätte vermuten können, dass diese Linie von den Bullen massiv verteidigt würde, aber das gelang nicht … und das ist bärisch.

Quelle: marketmaker pp4

Am Dienstag kam es zu einer Stabilisierung, mehr war das bislang aber nicht. Da wir hier einen Doji nach einer langen roten Kerze sehen, ließe sich das als eine „Harami“-Formation werten, die eine Gegenbewegung einleiten kann, aber nicht muss. Aber selbst wenn: Solange es nicht gelingt, die Linie bei 264 US-Dollar eindeutig und nachhaltig zurückzuerobern, bleibt das Chartbild bärisch und die Zone zwischen 207 und 216 US-Dollar das wahrscheinlichere Kursziel.

Wir wählen einen moderaten Hebel von knapp 3, denn Tesla ist hochvolatil

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten J.P. Morgan vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 326,632 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 2,99.

Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Aktie, bei 280 US-Dollar platzieren, das entspricht im Zertifikat beim aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 0,99 US-Dollar pro Euro einem Kurs von ca. 4,70 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Tesla lautet JQ5WF9.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 264 US-Dollar, 290 US-Dollar, 314 US-Dollar, 315 US-Dollar

Unterstützungen: 216 US-Dollar, 209 US-Dollar, 207 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Tesla

Basiswert Tesla WKN JQ5WF9 ISIN DE000JQ5WF95 Basispreis 326,632 US-Dollar K.O.-Schwelle 326,632 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent J.P. Morgan Hebel 2,99 Stop Loss Zertifikat 4,70 Euro

