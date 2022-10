ANALYSE-FLASH: UBS senkt ArcelorMittal auf 'Neutral' und Ziel auf 23 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat ArcelorMittal von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 27 auf 23 Euro gesenkt. In den vergangenen Monaten habe der Stahlkonzern mehr Hochöfen runtergefahren als gedacht, schrieb Analyst Andrew Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gleichzeitig seien die Kosten wegen der Energiepreise explodiert. Jones kappte seine operativen Ergebnisprognosen (Ebitda) bis 2024 um bis zu 17 Prozent. Die Barmittel für weitere Aktienrückkäufe hält er zunächst für begrenzt./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2022 / 22:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

