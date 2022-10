IRW-News: Vicinity Motor Corp.: Vicinity Motor Corp. erhält Auftrag über vier Vicinity Lightning-Elektrobusse für den Einsatz am internationalen Flughafen Honolulu

IRW-PRESS: Vicinity Motor Corp.: Vicinity Motor Corp. erhält Auftrag über vier Vicinity Lightning-Elektrobusse für den Einsatz am internationalen Flughafen Honolulu

VANCOUVER, - 6. Oktober 2022 - Vicinity Motor Corp. (NASDAQ:VEV)(TSXV:VMC)(FRA:6LGA) (Vicinity oder das Unternehmen), ein nordamerikanischer Lieferant von Elektro-Nutzfahrzeugen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen von seinem strategischen Partner Sustainability Partners LLC (SP), einem gemeinnützigen Unternehmen mit ESG-Schwerpunkt, das sich für die Beseitigung der unterlassenen Instandhaltung von Infrastrukturen durch die Förderung der Nachhaltigkeit einsetzt, über Soderholm Sales & Leasing, Inc. (Soderholm), den Vertriebspartner von Vicinity für die Pazifischen Inseln, einen Auftrag über vier (4) Vicinity Lightning-Elektrobusse erhalten hat.

Die Vicinity Lightning-Shuttlebusse sollen auf dem Daniel K. Inouye International Airport in Honolulu eingesetzt werden - dem größten Flughafen des Bundesstaates Hawaii, der jährlich 12 Millionen Passagiere abfertigt. Das Verkehrsministerium des Bundesstaates Hawaii wird das Electric Vehicles as a Service-(EVaaS) -Programm von SP nutzen, um die Umstellung traditioneller staatlicher Flotten auf Elektrofahrzeuge von Vicinity zu finanzieren. Soderholm wird den Verkauf abwickeln und die langfristige technische Unterstützung und Wartungsleistungen im Rahmen des Projekts bieten. Die Auslieferung der vier neuen Elektrobusse soll im Jahr 2023 erfolgen.

Während sich der Staat Hawaii darum bemüht, seine Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und die Elektrifizierung von Flotten zu beschleunigen, ersetzt unser EVaaS-Programm veraltete und kostspielige Flotteninfrastrukturen durch moderne elektrifizierte Lösungen wie den Vicinity Lightning, sagt Thomas Cain, CEO und Gründer von Sustainability Partners. SP kann den Kaufpreis zur Gänze übernehmen und gleichzeitig sicherstellen, dass die Fahrzeuge durch den eingebetteten langfristigen Support von SSL und Vicinity kontinuierlich instandgehalten werden. Wir freuen uns darauf, Hawaii und dem dortigen größten Flughafen eine elektrische Lösung mit einer einzigartig strukturierten, nutzungsbasierten Dienstleistung auf monatlicher Basis als Alternative zum traditionellen Kauf von staatlichen Flotten zu bieten.

Gabi Soderholm von SSL fügt hinzu: Wir freuen uns darauf, das EVaaS-Programm von SP und die Integration des mittelschweren, barrierefreien, ADA-konformen, vollständig elektrifizierten Niederflur-Shuttlebusses von Vicinity in die Flughafenflotte von Honolulu zu unterstützen. Der Übergang zu einer emissionsfreien Flughafenflotte wird nicht nur die Nachhaltigkeitsziele von Hawaii unterstützen, sondern auch als überzeugendes Beispiel für die Vorteile von Elektrofahrzeugen für die Millionen von Passagieren dienen, die unseren Bundesstaat jedes Jahr besuchen.

Wir verzeichnen nach wie vor ein großes Interesse seitens regionaler und internationaler Flughäfen an elektrischen Passagier-Zubringerlösungen, da diese inhärente Vorteile bieten, so William Trainer, Gründer und CEO von Vicinity Motor Corp. abschließend. Staatliche und Flughafenbehörden sind zunehmend besorgt über die Auswirkungen der Luftqualität im Zusammenhang mit herkömmlichen Gas- und Dieselbussen an Flughäfen auf die lokale Gesundheit. Hier sind Passagiere einer erhöhten Luftverschmutzung ausgesetzt. Heute nehmen über 40 Flughäfen in den USA - darunter auch Honolulu - am Airport Sustainability Plan der Federal Aviation Administration (FAA) teil, um Nachhaltigkeit in die Flughafenplanung zu integrieren. Fortschrittliche Flughäfen beziehen die Umstellung auf umweltfreundlichere Shuttlebusse in ihre Strategie ein, um die Emissionen zu reduzieren und den Bedürfnissen der Bevölkerung Rechnung zu tragen.

Über Vicinity Motor Corp.

Vicinity Motor Corp. (NASDAQ:VEV)(TSXV:VMC)(FWB:6LGA) ist ein nordamerikanischer Anbieter von Elektrofahrzeugen für öffentliche und gewerbliche Zwecke. Das Unternehmen nutzt ein kontinentweites Händlernetz und enge Beziehungen zu erstklassigen Fertigungspartnern, um seine Vicinity-Flaggschiffbusse mit Elektro-, CNG- oder sauberem Dieselantrieb, den Elektro-Lkw VMC 1200 und den Elektro-Shuttlebus VMC Optimal anzubieten. Darüber hinaus verkauft Vicinity Motor sein firmeneigenes elektrisches Fahrgestell zusammen mit EAVX, der Geschäftseinheit von J.B. Poindexter, einem strategischen Partner des Unternehmens, zur Aufrüstung von Lieferfahrzeugen der nächsten Generation. Besuchen Sie für weitergehende Informationen bitte www.vicinitymotorcorp.com.

Unternehmenskontakt

John LaGourgue

VP Corporate Development

604-288-8043

IR@vicinitymotor.com

Ansprechpartner für Anleger in den USA:

Lucas Zimmerman oder Mark Schwalenberg, CFA

MZ Group - MZ North America

949-259-4987

VMC@mzgroup.us

Werbung

www.mzgroup.us

Ansprechpartner für Anleger in Kanada:

MarketSmart Communications Inc.

877-261-4466

Info@marketsmart.ca

Die TSX-V und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX-V als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen sind - mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten - sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig, aber nicht immer, anhand von Begriffen wie erwartet, geht davon aus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, Potenzial, möglich und ähnlichen Ausdrücken dargestellt bzw. anhand von Aussagen, dass Ereignisse, Umstände oder Ergebnisse eintreten werden, können, könnten oder sollten. Zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten verschiedene Risiken und Unsicherheiten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen prognostiziert werden.

Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen von Vicinity abweichen, sind u.a. Ungewissheiten in Bezug auf die Wirtschaftslage in den Märkten, in denen Vicinity tätig ist, den Fahrzeugabsatz, das erwartete künftige Umsatzwachstum, den Erfolg der operativen Strategien von Vicinity, den Zeitpunkt der Fertigstellung des Fahrzeugmontagewerks im US-Bundesstaat Washington, die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, die damit verbundenen behördlichen Einschränkungen der Geschäftstätigkeit, den Erfolg der strategischen Partnerschaften von Vicinity sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die in den regelmäßig bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Berichten und Unterlagen von Vicinity offengelegt werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen von Vicinity spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen wider. Vicinity übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen oder Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sie sich ändern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67724

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67724&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA9256541058

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.