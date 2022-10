Trading-Chance Caterpillar: Diese Rallye könnte dem Ende zugehen

Werbung

Binnen weniger Tage ist die Aktie des US-Baumaschinenherstellers Caterpillar um 20 US-Dollar gestiegen. Dabei wurde sie von der Kaufwelle des Gesamtmarkts mitgespült … aber es wäre keine Überraschung, wenn da jetzt nach oben nicht mehr viel, nach unten aber umso mehr nachkommt. Eine Trading-Chance Short.

Nach den schwierigen Jahren 2016 und 2017 ging es mit dem Unternehmensgewinn bei Caterpillar zwar wieder aufwärts. Aber der richtig große Wurf kam nie. Erst platzten die Hoffnungen, ein Deal im Handelsstreit mit China würde die Baukonjunktur und damit den Absatz der CAT-Baumaschinen massiv ankurbeln, auch weil genau im falschen Moment die Corona-Problematik auftauchte. Dann wurden Bidens Infrastrukturpläne zusammengestrichen und statt Boom kamen wankendes Wachstum und Inflation. Ist diese Ernüchterung jetzt eingepreist?

Da ist ziemlich viel Raum für Enttäuschungen

Eher noch nicht. Im Jahressaldo liegt Caterpillar knapp 14 Prozent im Minus, das ist für ein derart konjunktursensibles Unternehmen wenig, das Minus ist sogar kleiner als das des Benchmark-Index Dow Jones. Das mag auch daran liegen, dass das zweite Quartal noch gut gelaufen war, der Umsatz lag 14, der Gewinn 20 Prozent über dem Vorjahresquartal, die Gewinnmarge war da also sogar noch gestiegen. Aber ob das im dritten Quartal so blieb, ist zweifelhaft, denn:

Die Kosten sind vor allem im Sommer deutlich weiter gestiegen. Und ob man das weiterhin voll an die Kunden weitergeben konnte, ist fraglich. Und jetzt wankt durch die rasant gestiegenen Zinsen auch noch der Immobilienmarkt und mit ihm auf Sicht die Baukonjunktur. Und gerade Ausrüster wie Caterpillar könnten dann sehr schnell in ein auftragsloch fallen. Denn Investitionen in neue Baumaschinen werden sehr schnell auf das Allernötigste zusammengestrichen, wenn bei den Bauunternehmen Umsatz und Margen zu wackeln beginnen. Das dürfte noch in keiner Weise eingepreist sein, so gesehen wäre da viel Spielraum für Enttäuschungen.

Short-Eindeckungen sind keine gute Basis für eine Aufwärtswende

Damit besteht eine realistische Chance, dass die gerade am Gesamtmarkt laufende und Caterpillar ohne eigene Nachrichten mitziehende Rallye die Aktie nicht über die mittelfristige Abwärtstrendlinie zu ziehen vermag, die derzeit bei 183 US-Dollar wartet. Zumal man vermuten dürfte, dass vieles dieser Kursgewinne der letzten Tage weniger von überzeugten Bullen, sondern von etwas vorsichtig gewordenen Bären herrührt, denn:

Die Aktie hatte präzise auf der Verlängerung der beiden markanten Tiefpunkte vom Februar und Juli aufgesetzt, die momentan bei 160 US-Dollar verläuft. Diese Baisse-Begrenzungslinie hat damit ihre unterstützende Wirkung bestätigt, gut möglich also, dass Caterpillar auch beim nächsten Abwärtsimpuls dort aufsetzt. Aber dass der Kurs genau dort drehte, deutet an, dass die zuvor gute Gewinne erreichenden Bären diese auch sichern wollten, einfach, weil dieses Kursziel erreicht und die Aktie überverkauft war.

Doch bärisch gestimmte Trader, die nur ihren Gewinn sichern wollen, sind danach immer noch bärisch und warten nur auf die nächste Gelegenheit zum Leerverkauf der Aktie. Die wäre spätestens bei Erreichen dieser Abwärtstrendlinie bei 183 US-Dollar gekommen … eine gute Gelegenheit also, relativ nahe an dieser Linie einen Short-Trade zu wagen.

Nahe an der Abwärtstrendlinie auf die Short-Seite setzen

Wir haben dafür ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC für Sie herausgesucht. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 235,457 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 3,01. Den Stop Loss würden wir bei 194 US-Dollar in der Aktie ansiedeln, das entspräche bei einem Umrechnungskurs Euro/US-Dollar von 0,987 einem Kurs von ca. 0,41 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Caterpillar lautet TT8X7A.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 183 US-Dollar, 193 US-Dollar, 200 US-Dollar

Unterstützungen: 167 US-Dollar, 160 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Caterpillar

Basiswert Caterpillar WKN TT8X7A ISIN DE000TT8X7A4 Basispreis 235,457 US-Dollar K.O.-Schwelle 235,457 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent HSBC Hebel 3,01 Stop Loss Zertifikat 0,41 Euro

