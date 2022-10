dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

Modeste rettet BVB Punkt gegen die Bayern - 2:2 in letzter Sekunde

DORTMUND - Oliver Kahn riss auf der Tribüne wütend die Arme nach hinten und hämmerte auf die Absperrung, als Anthony Modeste nach schwierigen Wochen im BVB-Trikot endlich der Knalleffekt gelungen war. Der Ex-Kölner, dem seit seinem Wechsel so wenig gelungen war, schockte den FC Bayern München mit seinem Ausgleichstor zum 2:2 (0:1) in allerletzter Sekunde. "Modeste, Modeste, Anthony Modeste", schallte es wie zu FC-Zeiten von den Dortmunder Rängen, und der Franzose feierte seinen besten BVB-Auftritt mit seinen Kindern auf dem Rasen. Durch das unerwartete Comeback im Liga-Hit vermasselte der BVB dem großen Rivalen aus München den zumindest vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze.

Kreise: Pimco und Centerbridge an CS-Teilen interessiert

ZÜRICH - Die Bemühungen des Credit-Suisse-Managements zur Restrukturierung der Bank laufen Kreisen zufolge auf Hochtouren. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg vom Freitagabend haben unter anderem die US-Investmentgesellschaft Pimco und eine Investorengruppe um die ebenfalls amerikanische Investmentgruppe Centerbridge Interesse an Teilen des Credit-Suisse-Geschäftes. Die Gesellschaften seien in der engeren Wahl für zumindest einen Teil des Geschäftsbereichs für verbriefte Produkte der Credit Suisse, hieß es unter Berufung auf Personen aus dem Umfeld der Verhandlungen. Vertreter von Pimco, Centerbridge und Credit Suisse hätten gegenüber Bloomberg eine Stellungnahme abgelehnt.

AMS-Osram-Finanzchef Ingo Bank tritt Ende April aus persönlichen Gründen zurück

UNTERPREMSTÄTTEN - Der Technologiekonzern AMS Osram muss sich einen neuen Finanzchef suchen. Ingo Bank will den Ende April 2023 auslaufenden Vertrag aus persönlichen Gründen nicht verlängern, wie das Unternehmen am Freitag mitteilt. AMS Osram äußerte sein Bedauern über den bevorstehenden Abgang. Die notwendigen Schritte für die Neubesetzung des Postens sollten in Kürze eingeleitet werden.

Amazon gibt Entwicklung von Lieferrobotern für Gehwege auf

SEATTLE - Amazon stellt seine Tests kleiner Lieferroboter, die auf dem Gehweg fahren, ein. Der weltgrößte Online-Händler hatte die Versuche seit drei Jahren unter anderem in einem Wohngebiet in der Nähe von Seattle gestartet. Das Entwicklungsteam sei aufgelöst worden und den Mitarbeitern sollten Jobs in anderen Bereichen des Konzerns angeboten werden, sagte eine Amazon-Sprecherin der Nachrichtenagentur Bloomberg.

ROUNDUP: Opel ruft mehr als 200 000 Corsa zurück

RÜSSELSHEIM/FLENSBURG - Der Autobauer Opel ruft weltweit mehr als 204 000 Exemplare des Modells Corsa zurück. Grund ist eine "fehlende Warnung an den Fahrer bei Defekt an den Fahrtrichtungsanzeigern", wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Flensburg seit Mittwoch meldet. In Deutschland seien vermutlich gut 20 000 Fahrzeuge betroffen. Es gehe um die Baujahre 2019 bis 2021, hieß es. Die Behörde empfiehlt, Opel oder eine Vertragswerkstatt in der Angelegenheit zu kontaktieren. Ob es Vorfälle mit Sach- oder Personenschäden wegen des Defekts gab, war dem KBA laut der Rückrufmeldung nicht bekannt. Zuvor hatte das Fachportal "Kfz-Betrieb" am Freitag darüber berichtet.

Galeria Karstadt Kaufhof kündigt Sanierungstarifvertrag

DÜSSELDORF - Die Konsumflaute in Deutschland macht Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof offenbar schwer zu schaffen. Die Handelskette teilte am Freitag mit, sie habe angesichts der wirtschaftlich angespannten Situation den nach dem Zusammenschluss von Karstadt und Kaufhof geschlossenen Integrationstarifvertrag mit der Gewerkschaft Verdi einseitig gekündigt. Ziel sei es, das Unternehmen "wieder insgesamt nachhaltig zu stabilisieren". Zuvor hatte das "Handelsblatt" darüber berichtet.

Ex-CS-Chef Grübel: Perfekter Einstiegszeitpunkt - Kritik an britischen Medien

ZÜRICH - Oswald Grübel war als Manager von 2003 bis 2007 an der Spitze der schweizerischen Bank Credit Suisse (CS) . In einem Interview mit dem "Sonntagsblick" äußerte sich der Spitzenbanker nun zur aktuellen Lage bei der Großbank. Der jüngste Kurseinbruch der Aktie sei "Gerüchten und Unwahrheiten geschuldet, die von gewissen Medien verbreitet wurden", sagte er darin.

Demo für Lützerath am Tagebau: 'Keine Kohle für RWE'

LÜTZERATH - Klimaschützer haben am Sonntag in Lützerath am Braunkohletagebau Garzweiler gegen das geplante Abbaggern des Ortes demonstriert. Die Protestaktion wurde als Dorf-Spaziergang organisiert, der bis auf weiteres jeden Sonntagmittag wiederholt werden soll. Zu den Organisatoren gehört die Initiative "Alle Dörfer bleiben". Ein Sprecher schätzte die Teilnehmerzahl auf 200 bis 300, ein dpa-Reporter vor Ort dagegen auf etwa 150 Protestierende.

ROUNDUP: Staatsschutz ermittelt zur Bahn-Sabotage - Motiv weiter unklar

BERLIN - Im Fall der folgenschweren Sabotage des deutschen Bahnverkehrs hat der Staatsschutz beim Berliner Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen. Es sei zwar nicht auszuschließen, dass es einen politischen Hintergrund gebe, ermittelt werde aber in alle Richtungen, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte "Der Spiegel" berichtet.

Klinik-Verband befürchtet 'Winter der Krankenhaus-Insolvenzen'

BERLIN - Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat erneut vor den Folgen der dramatisch gestiegenen Energiepreise für die Kliniken gewarnt und einen schnellen Inflationsausgleich gefordert. "Corona-Herbstwelle und extrem steigende Kosten vor allem für Energie bedeuten für die Krankenhaus-Versorgung bislang ungekannte wirtschaftliche Risiken", sagte der Vorstandsvorsitzende Gerald Gaß der "Rheinischen Post" (Samstag).

Weitere Meldungen -ROUNDUP 2: USA machen Vorstoß für neues Datenschutz-Abkommen mit Europa -Bundesweite Protestaktionen für Kampagne 'Mietenstopp' -Internationale Gartenschau Floriade endet mit Millionen-Verlust -Bahn will Güterwaggons in mobilen Werkstätten umrüsten -IG Metall will mehr Tempo in Tarifverhandlungen -Kraftstoff knapp in Frankreich: Tanklaster fahren auch am Wochenende -Lichtergärten trotzen der Energiekrise als Weihnachtsmarktalternative -Bahnstreik legt Zugverkehr in Großbritannien weitgehend lahm -Umstrittenes Gasfeld an Israels Fördersystem angeschlossen - Testlauf -Gambia: 69 Tote nach Einnahme von verunreinigtem Hustensaft -EU-Staaten weiter uneins bei europäischem Gaspreisdeckel -Shisha-Geschäft bricht wegen neuer Verpackungsvorschrift ein -RKI registriert 122 265 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 635,7 -TV-Quoten: Neuer 'Wendland'-Krimi im ZDF startet stark -Messe Spiel'22 zieht fast 150 000 Brettspiel-Fans an -Nord Stream: Bundespolizei und Marine starten Aufklärungsmission -General Breuer: Jede Pipeline, jedes Kraftwerk kann attackiert werden -Umfrage: Viele Arbeitnehmer für Maßnahmen bei erneuter Corona-Welle -IG Metall Küste stellt sich auf Warnstreiks ein - Aktionen diese Woche

