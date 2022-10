Armageddon bei bekannten chinesischen Aktien

Alibaba Group Holding Ltd. - WKN: A117ME - ISIN: US01609W1027 - Kurs: 78,400 € (XETRA)

Baidu Inc. - WKN: A0F5DE - ISIN: US0567521085 - Kurs: 108,410 $ (Nasdaq)

Bilibili Inc - WKN: A2JG7L - ISIN: US0900401060 - Kurs: 12,735 $ (Nasdaq)

Xpeng Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)/2 Cl.A o.N. - WKN: A2QBX7 - ISIN: US98422D1054 - Kurs: 9,430 $ (NYSE)

Nio Inc. - WKN: A2N4PB - ISIN: US62914V1061 - Kurs: 12,774 $ (NYSE)

Tencent Holdings Ltd. - WKN: A1138D - ISIN: KYG875721634 - Kurs: 33,015 € (L&S)

Xiaomi Corp. - WKN: A2JNY1 - ISIN: KYG9830T1067 - Kurs: 1,141 € (L&S)

Niu Technologies - WKN: A2N7LN - ISIN: US65481N1000 - Kurs: 3,390 $ (Nasdaq)

Pinduoduo Inc. - WKN: A2JRK6 - ISIN: US7223041028 - Kurs: 55,890 $ (Nasdaq)

Die laufenden Abwärtskorrekturen sind zudem nach wie vor intakt.

Alibaba ist gemessen am Bruttowarenvolumen (7,5 Billionen CNY für das im März 2021 endende Geschäftsjahr) das größte Online- und Mobile-Commerce-Unternehmen der Welt. Es betreibt Chinas Online-Marktplätze, darunter Taobao (Consumer-to-Consumer) und Tmall (Business-to-Consumer). Alibabas China-Commerce-Einzelhandelsabteilung machte 63 % des Umsatzes im Septemberquartal 2021 aus. Weitere Umsatzquellen sind China-Commerce-Großhandel (2 %), internationaler Einzelhandel/Großhandelsmarktplätze (5 %/2 %), Cloud Computing (10 %), digitale Medien- und Unterhaltungsplattformen (4 %), Cainiao-Logistikdienste (5 %) und Innovationsinitiativen/Sonstiges (1 %).

Alibaba Group Holding Ltd.

Baidu ist die größte Internet-Suchmaschine in China mit einem Anteil von 84 % des Suchmaschinenmarktes im September 2021 laut dem Webanalyseunternehmen Statcounter. Im Jahr 2020 erwirtschaftete das Unternehmen 62 % der Einnahmen aus Online-Marketing-Dienstleistungen über seine Suchmaschine. Neben seiner Suchmaschine ist Baidu ein technologieorientiertes Unternehmen, dessen andere wichtige Wachstumsinitiativen die Cloud für künstliche Intelligenz, Videostreaming-Dienste, Spracherkennungstechnologie und autonomes Fahren sind.

Baidu Inc.

Bilibili ist eine chinesische Online-Unterhaltungsplattform, die vor allem für ihre Video-Sharing-Site bekannt ist, die YouTube ähnelt. Die Website wurde 2009 gegründet und startete als Langform-Videoplattform für Anime-, Comic- und Gaming- oder ACG-Inhalte, die die Nutzer der Generation Z ansprachen. Seitdem hat es seine Inhalte auf der Plattform erweitert, um ein breiteres Spektrum an Interessen einzubeziehen, die chinesische Nutzer außerhalb der Gen Z-Kohorte angezogen haben. Das Unternehmen erwirtschaftet Einnahmen in fünf Hauptbereichen: Werbung, Handyspiele, Live-Streaming, Mehrwertdienste und E-Commerce.

Bilibili Inc

XPeng wurde 2015 gegründet und ist ein chinesisches Unternehmen für intelligente Elektrofahrzeuge oder EV, das Elektrofahrzeuge in China entwirft, entwickelt, herstellt und vermarktet. Seine Produkte zielen in erster Linie auf die wachsende Basis technologieaffiner Mittelklasse-Verbraucher im mittleren bis oberen Segment des chinesischen Pkw-Marktes ab. Das Unternehmen verkaufte im Jahr 2021 über 98.000 Elektrofahrzeuge, was etwa 3 % des chinesischen Pkw-Marktes für neue Energiefahrzeuge entspricht.

Xpeng Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)/2 Cl.A o.N.

Nio ist ein Hersteller von Elektrofahrzeugen, der auf das Premiumsegment abzielt. Nio wurde im November 2014 gegründet und entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt intelligente Elektrofahrzeuge der Premiumklasse. Das Unternehmen differenziert sich durch Innovationen wie Batteriewechsel und autonome Fahrtechnologien. Nio brachte das erste Modell, seinen siebensitzigen Elektro-SUV ES8, im Dezember 2017 auf den Markt und begann im Juni 2018 mit der Auslieferung. Das aktuelle Modellportfolio umfasst mittelgroße bis große Limousinen und SUVs. Das Unternehmen verkaufte im Jahr 2021 über 91.000 Elektrofahrzeuge, was etwa 2,7 % des chinesischen Pkw-Marktes für neue Energiefahrzeuge entspricht.

Nio Inc.

Tencent ist der weltweit größte Anbieter von Videospielen und besitzt das umsatzstärkste Handyspiel der Welt - Honor of Kings. Tencent betreibt auch die größte Social-Media-Super-App Chinas - WeChat. WeChat ist heute ein fester Bestandteil des Lebens der Chinesen, die damit chatten, einkaufen, Videos ansehen, Spiele spielen, Essen und Taxis bestellen usw.

Tencent Holdings Ltd.

Xiaomi ist ein Technologieprodukt- und Dienstleistungsunternehmen, das Anfang 2010 gegründet wurde und sich hauptsächlich auf Smartphones und Internet of Things-Produkte sowie zugehörige Internetdienste konzentriert. Xiaomi ist ein Early Adopter des Online-Smartphone-Verkaufs und verwendet Android als Betriebssystem, verfügt jedoch über eine eigene angepasste Benutzeroberfläche namens MIUI. Da sich der Wettbewerb auf dem heimischen chinesischen Smartphone-Markt verschärft und das Wachstum verlangsamt hat, expandierte das Unternehmen in andere Märkte und wurde zum Smartphone-Marktführer in Indien und gewinnt Marktanteile in Europa. In den Jahren 2020 und 2021 wurden aus Ländersicht 50 % des Gesamtumsatzes auf dem chinesischen Festland erwirtschaftet, gegenüber 94 % im Jahr 2015. Das Unternehmen wurde Anfang Juli 2018 an der Börse von Hongkong notiert.

Xiaomi Corp.

Pinduoduo ist die drittgrößte E-Commerce-Plattform nach Bruttowarenvolumen und die größte Plattform nach aktiven Käufern in China. Im Jahr 2021 wurden 2.441,0 Mrd. CNY (345 Mrd. USD) Bruttowarenvolumen und 2.810 CNY (397 USD) Jahresausgaben pro aktivem Käufer erzielt. Es hatte 11,5 Millionen aktive Händler im Jahr 2021 und 882 Millionen aktive Käufer im Jahr, das im März 2022 endete. Es ist einer der beiden führenden Anbieter von Selbstabholdiensten für Lebensmittel am nächsten Tag (ähnlich dem Gruppeneinkauf in der Gemeinschaft), bei denen Gruppen von Verbrauchern Platz nehmen frische Lebensmittel und Lebensmittel online bestellen und am nächsten Tag mit Hilfe von "Gruppenleitern" in jeder Gemeinde an ausgewiesenen Selbstabholstellen abholen.

Pinduoduo Inc.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)