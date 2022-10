onvista Mahlzeit: Dax nähert sich wieder der 12.000 - Exxon, Rivian, Porsche und Nvidia markiert neues 52-Wochen-Tief

Die Zinssorgen werden wieder größer und die Experten sehen schwärzer, so lässt sich der Montag an der Wall Street zusammenfassen. Cathie Wood hat einen offenen Brief an die Fed geschrieben und Jamie Dimon, Chef der größten US-Bank JP Morgan, haut im Interview mit CNBC mal eben raus, dass der S&P 500 locker noch einmal um 20 Prozent fallen kann, wenn die Fed weiter die Zinsen so stark erhöht.

Das ist natürlich nicht spurlos an der Wall Street vorbeigegangen. Die US-Indizes sind schlecht in die neue Woche gestartet. Zudem haben sie den Dax wieder so eingeschüchtert, dass der seine ganzen Gewinne Montag wieder abgegeben hat und heute im Minus gestartet ist und sich dort auch hält.

Einen besonders schlechten Tag haben zu Wochenbeginn die Casino-Aktien erlebt. Teilweise ging es zweistellig abwärts. Die Eröffnungsfantasie in Macau, dem chinesischen Zocker-Eldorado, hat nach einigen neuen Covid-Infektionen schon die ersten Hürden verpasst bekommen. Das sorgt für Unruhe unter den Aktien.

Rivian muss fast alle Fahrzeuge zurückrufen, Exxon plant eine große Übernahme und Porsche-Aktionäre sind jetzt auf sich alleine gestellt!

Themen der heutigen Sendung: Dax, Cathie Wood/Jamie Dimon, Euro/dollar, Goldpreis, Exxon, Denbury, Nvidia, Rivian, Nikola, Melco, Wynn Resorts, AstraZeneca, Ocugen, CanSino Biologics, Leonteq, VW, Porsche Post, Qiagen, Airbus, Symrise, Tops&Flops, Nordex, About You, Musterdepot, Watchlist, Lumentum, Pilbara, Bunge, Nemetschek, Pro7, Rational, Rheinmetall, RTL, Tencent & Zuschauerfragen