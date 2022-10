Von wegen Börsenkorrektur: Diese unbekannte Dividendenaktie notiert aktuell auf Jahreshöchstkurs!

Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das Jahr 2022 für viele Aktieninvestoren bisher wohl relativ enttäuschend verlief. Denn obwohl die Kurse schon in den ersten sechs Monaten mächtig nachgaben, ist die Börsenkorrektur in der zweiten Jahreshälfte mit voller Härte zurückgekehrt.

Wohl dem, der auch die eine oder andere Dividendenaktie im Depot liegen hat. Denn auch in solch schlechten Börsenzeiten wird die Ausschüttung ja in der Regel weiterhin an die Aktionäre ausgezahlt. Und mit den richtigen Papieren hätte man in diesem Jahr bisher sogar Kursgewinne einfahren können.

So wie beispielsweise mit der Aktie der amerikanischen Unum Group (WKN: 872055), der die Börsenkorrektur bis jetzt absolut nichts anhaben konnte. Ganz im Gegenteil. Sie zeigt nämlich seit Anfang des Jahres eine recht beeindruckende Kursentwicklung.

Bereits im Jahr 1999 ist das Unternehmen mit Sitz in Chattanooga (Tennessee) aus dem Zusammenschluss der beiden Versicherungskonzerne Unum und Provident hervorgegangen. Und die heutige Unum Group hat Versicherungen aus den verschiedensten Bereichen in ihrer Angebotspalette.

Wobei diese aber allerdings hauptsächlich von Arbeitgebern für ihre Mitarbeiter abgeschlossen werden. Die Unum Group arbeitet dafür aktuell mit 182.000 Firmen in den USA und Großbritannien zusammen. Insgesamt sind derzeit 39 Mio. Menschen über den Versicherungskonzern abgesichert.

Kommen wir zur Dividende

Wer auch internationale Dividendenaktien in seinem Portfolio hat, der weiß, dass vor allem in den USA eine quartalsweise Auszahlung der Gewinnbeteiligung recht weit verbreitet ist. Und so hat auch die Unum Group ihre Dividendenzahlungen auf vier Termine im Jahr aufgeteilt.

Erst im Juli ist eine Anhebung der Quartalsdividende bekannt gegeben worden. Damit fließt seit August mit 0,33 US-Dollar je Aktie alle drei Monate eine um 10 % höhere Quartalsausschüttung in die Taschen der Investoren. Aus Sicht von zwölf Monaten können wir also eine Gesamtjahresdividende von 1,32 US-Dollar je Anteilsschein ablesen.

Schaut man auf die letzten zehn Jahre, so kann man erkennen, dass die Dividende in diesem Zeitraum um insgesamt 154 % angestiegen ist. Und es sollte durchaus Spielraum für weitere Erhöhungen vorhanden sein. Denn die Ausschüttungsquote betrug im letzten Geschäftsjahr nur niedrige 29 %.

Aktie zeigt dieses Jahr Stärke

Wie schon angesprochen, hat die Unum-Aktie die diesjährige Börsenkorrektur bis heute so gut wie ignoriert. Und nicht nur das. Auf ihrem aktuellen Kursniveau von 41,62 US-Dollar (07.10.2022) notiert sie auf ihrem bisher höchsten Stand in diesem Jahr. Sie zeigte damit seit Anfang Januar einen Kursanstieg von stolzen 65 % und markiert zusätzlich zu ihrem Jahreshöchststand nun gleichzeitig auch noch ein neues 52-Wochen-Hoch.

Unter anderem könnten diese beiden Dinge für den erfreulichen Aktienkursverlauf verantwortlich sein. Zum einen konnte man für das zweite Quartal mit 1,91 US-Dollar ein um 37 % höheres bereinigtes Ergebnis nach Steuern je Aktie (EPS) vermelden als im Vorjahresquartal. Und zum anderen hat man den Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. Beim bereinigten EPS nach Steuern rechnet man nun mit einem Ergebnis, das um 40 bis 45 % höher liegen soll als im Vorjahr.

Die Unum-Aktie weist aktuell mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 6 eine sehr niedrige Bewertung auf. Und für die Dividendenrendite lässt sich derzeit ein Wert von 3,17 % errechnen. Was die Papiere sicherlich für Dividendeninvestoren in den Fokus rücken könnte.

Auch wenn die Unum Group in Deutschland nahezu unbekannt ist, könnte die Aktie des Unternehmens eventuell einen Blick wert sein. Denn immerhin haben wir es hier mit einem Titel zu tun, der solide Dividendeneinnahmen verspricht. Zusätzlich konnte der Aktie auch die diesjährige Börsenkorrektur nichts anhaben. Wer jetzt neugierig geworden ist, könnte sich also durchaus einmal etwas intensiver mit dem Versicherungskonzern aus Tennessee beschäftigen.

