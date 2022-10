EUR/SEK: Ausbruch geglückt

Der erfolgreiche Ausbruch über die Septemberhochs um 10,9440 SEK hat dem Paar EUR/SEK nun weiteres Aufwärtspotenzial verschafft, denkbar wäre demnächst ein Anstieg an 11,1029 SEK. Aber erst darüber werden weitere Zugewinne an die Hochs aus 2020 um 11,4234 SEK wahrscheinlich, sofern die schwedische Notenbank nicht zuvor interveniert. Ein bärisches Szenario lässt sich bei der aktuellen Aufwärtsdynamik nur sehr schwer ableiten, sollte aber vollständigkeitshalber nicht unerwähnt bleiben. Ein solches tritt jedoch erst unterhalb von mindestens 10,7682 SEK ein und dürfte Abschläge auf 10,60 und darunter 10,5337 SEK zur Folge haben.

Übergeordnet kann EUR/SEK seit einem Kursstand von 9,8641 aus November 2021 auf eine erfolgreiche Aufwärtsbewegung zurückblicken, hierbei gelang es eine obere Trendbegrenzung verlaufend um 10,80 SEK Mitte September dynamisch zu überbieten und direkt über die Vorgängerhochs aus diesem Jahr zuzulegen. Nach zwei Wochen einer temporären Pause in diesem Bereich und einem erfolgreichen Pullback zurück auf den Aufwärtstrend setzt das Paar nun seine Aufwärtsbewegung weiter fort, wodurch nun die Verlaufshochs aus März 2020 in den unmittelbaren Fokus rücken.

Fazit

Wochenschlusskurse oberhalb von 10,9440 SEK würden die Annahme einer Fortsetzung der Kursrallye untermauern, Gewinnen an 11,1029 SEK und darüber sogar 11,4234 SEK wären in diesem Fall denkbar. Aber selbst bei Erreichen der ersten Zielmarke und durch ein Investment in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VV0HQB ließe sich bereits eine Rendite von 78 Prozent erzielen. Ziel des Scheins würde rechnerisch dann bei 8,14 Euro liegen. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht fehlen, aber den Bereich von 10,9050 SEK vorläufig noch nicht überschreiten. Hieraus würde sich ein Stopp-Kurs im Schein von 3,43 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sind jedoch zwingend einige Wochen einzuplanen.