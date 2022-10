LTC Properties: Rest von 2022 über 6 % Dividendenrendite!

Die Aktie von LTC Properties (WKN: 884625) ist weiterhin ziemlich interessant, das liegt nicht zuletzt an der monatlichen Dividende. Aber auch an weiteren Faktoren: Ein möglicher Turnaround, ein solides passives Einkommen und eigentlich auch ein defensives Geschäftsmodell mit Immobilien im Bereich der Altersvorsorge runden das Gesamtpaket ab.

Allerdings hat es eine gewisse Zeit lang Sorgen gegeben, dass die Dividende von LTC Properties nicht mehr sicher sein könnte. Das Management hat jedenfalls nun bestätigt, dass für den Rest des Jahres 2022 alles beim Alten bleibe. Über 6 % Dividendenrendite sind gesichert. Schauen wir einmal, wie das genau funktioniert.

LTC Properties: Die News!

Wie das Management von LTC Properties inzwischen für das letzte Jahresviertel in 2022 erklärt hat, bleibt bei der Dividende alles beim Alten. Konkret bedeutet das, dass das Management für die Monate Oktober, November und Dezember mit einer Ausschüttung in Höhe von 0,19 US-Dollar jeweils plant. Das ist das Niveau, das es inzwischen seit mehr als sechs Jahren gibt.

Trotzdem dürfte einigen Anlegern damit ein Stein vom Herzen fallen. Wie gesagt: Zuletzt gab es einige Quartale, in denen das nicht ganz so sicher schien. Zumindest mit Blick auf die operativen Zahlen. Bei einem Aktienkurs in Höhe von 36,30 US-Dollar bedeuten diese Zahlungen zudem hochgerechnet auf ein Gesamtjahr eine Dividendenrendite von über 6 %.

Schauen wir außerdem noch, wie sich LTC Properties im Moment die eigene Dividende leisten kann. Mit Blick auf die operativen Zahlen können wir jedenfalls sagen, dass 0,57 US-Dollar Quartalsdividende bei Funds from Operations je Aktie von zuletzt 0,64 US-Dollar jedenfalls wieder etwas nachhaltiger erscheinen. Mit einem Ausschüttungsverhältnis von 89 % sollten Foolishe Investoren trotzdem noch jeweils ein Auge darauf riskieren, was die zukünftigen Quartalszahlen bringen. Auch im Hinblick auf die möglichen Auswirkungen steigender Zinsen.

Für den Moment: Alles beim Alten!

Im Moment ist bei LTC Properties allerdings noch alles beim Alten. Das Management zahlt weiterhin 0,19 US-Dollar jeden Monat und zumindest die nächsten drei Monate an die Investoren aus. Auf Jahressicht ergeben sich über 6 % Dividendenrendite. Damit bleiben die Anteilsscheine zunächst interessant. Aber die operative Nachhaltigkeit wäre ein Merkmal, das ich mir als Foolisher Investor weiterhin näher ansehen würde.

Werbung

Der Artikel LTC Properties: Rest von 2022 über 6 % Dividendenrendite! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von LTC Properties. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022