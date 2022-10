Trading-Chance Merck: Diese Aktie könnte jetzt Käufer anziehen

Werbung

Merck hat im Rahmen eines Kapitalmarkttages vergangene Woche verlauten lassen, dass man höhere Energiekosten ausgleichen könne. Ein Signal, dass das deutsche Pharmaunternehmen dem Abwärts-Sog, dem sich viele andere Unternehmen ausgesetzt sehen, recht gut begegnen kann. Solche Unternehmen sind nicht gerade zahlreich, so dass sich das Kapital derer, die kaufen wollen, auf Aktien wie Merck konzentrieren könnte. Eine Trading-Chance Long.

Wenn kaufen, dann Merck? So einfach sollte man es sich zwar nicht machen, aber dass ein Pharmakonzern wie die Merck KGaA (die nichts mit der US-Pharmafirma Merck & Co. zu tun hat, aber die gleiche Branche „beackert“) in diesem Umfeld besser zurechtkommt als konsumabhängigere Branchen, ist zu vermuten. Und nicht nur das, man hat hier ganz aktuelle Stimmen aus dem Unternehmen selbst, die Zuversicht verbreiten.

Merck könnte die Krise recht gut meistern … und ist niedrig bewertet

Im Rahmen des Kapitalmarkttages am 6. Oktober hatte Merck nicht nur angedeutet, höhere Energiekosten stemmen zu können, sondern hielt auch an den mittelfristigen, auf 2025 ausgerichteten Zielen fest und behielt die bestehende Umsatzprognose in etwa bei. Zum zu erwartenden 2022er-Gewinn kam nichts Neues, da stammen die jüngsten Zahlen vom 4. August, als die Bilanz des zweiten Quartals vorgelegt wurde. Da hatte man die Gewinnprognose pro Aktie von 9,60 bis 10,50 auf 9,85 bis 10,75 Euro angehoben. Es wäre zwar möglich, aber doch eher überraschend, würde man diese Prognose dramatisch zusammenstreichen, ohne an diesem Kapitalmarkttag des Unternehmens vergangene Woche die kleinste Andeutung gemacht zu haben.

Nun sollte man nicht gerade erwarten, dass Merck am oberen Ende der letzten Prognose landen wird, schließlich steigen auch hier die Kosten … und zu 100 Prozent kann wohl kaum ein deutsches Unternehmen diesen Kostendruck an die Kunden weitergeben. Und der Bereich Consumer Health könnte durchaus Druck durch die zum Sparen genötigten Verbraucher erfahren. Aber selbst, wenn Merck nur 8,00 Euro pro Aktie schaffen und der Gewinn 2023 leicht fallen würde, wäre die Aktie auf dem derzeitigen Kursniveau von der Bewertung her eher günstig. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis der vergangenen Jahre lag immer im Bereich zwischen 25 und 40. Derzeit läge es auf Basis der Mitte der bislang aktuellsten, unternehmenseigenen Prognose bei 16, würde man nur einen Gewinn von 8,00 Euro pro Aktie annehmen, also weit unter diesem Ausblick, bei 20!

In der Handelsspanne mehr Luft nach oben als nach unten

Auch die Analysten sehen die Merck KGaA derzeit mehrheitlich als kaufenswert an, deren durchschnittliches Kursziel liegt momentan bei 212 Euro. Dass die Aktie das in diesem Umfeld nicht erreichen dürfte, sollte man zwar einkalkulieren. Aber wenn wir uns das Chartbild ansehen, so hätte der Kurs momentan innerhalb der bereits vor zehn Monaten etablierten, breiten Handelsspanne deutlich mehr Spielraum nach oben als nach unten.

Quelle: marketmaker pp4

Bis zum ersten Widerstand der oberen Begrenzungszone der Handelsspane bei knapp 190 Euro wäre vom aktuellen Kurslevel auf noch einiges an Spielraum, während bald unterhalb des Mittwochs-Schlusskurses die Supportzone zwischen 149 und 159 Euro beginnt, die, sofern sie kurzfristig getestet würde, durchaus neue Käufer zum Einstieg animieren würde. Dieser bislang nicht angefochtene Status der Merck-Aktie als der eines Unternehmens, das relativ gut durch eine rezessive Phase kommen kann, würde die Long-Seite daher derzeit favorisieren.

Wenn Long, dann bei Merck? Ein Long-Trade mit Hebel 3

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 110,108 Euro einen Hebel von 3,01 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 148 Euro in der Aktie ansetzen, das entspricht einem Kurs von 3,78 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf die Merck KGaA lautet UD9WL5.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 177,43 Euro, 189,70 Euro, 196,70 Euro

Unterstützungen: 159,05 Euro, 155,90 Euro, 153,10 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf Merck KGaA

Basiswert Merck KGaA WKN UD9WL5 ISIN DE000UD9WL56 Basispreis 110,108 Euro K.O.-Schwelle 110,108 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent UBS Hebel 3,01 Stop Loss Zertifikat 3,78 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

