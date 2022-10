BYD: Aktie gefragt - chinesischer Autobauer krönt starkes 3. Quartal mit Prognoseerhöhung

Auch wenn es der Chart von BYD so nicht vermuten lässt, die guten Nachrichten reißen nicht ab und werden heute mit einer Erhöhung der Prognose für das 3. Quartal gekrönt. Nach ersten Berechnung könnte der chinesische Autobauer im besten Fall seinen Gewinn um 365 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigern. Wie BYD heute mitteilte werde der Gewinn zwischen 5,5 und 5,9 Milliarden Yuan (836 Millionen Euro) liegen. Die Anleger sind begeistert. Die Aktie legt um fast 4 Prozent zu.

Ein bunter Strauß guter Nachrichten

Obwohl der Kurs von rund 40 Euro auf 25 Euro zurückgekommen ist, hat BYD zuletzt immer wieder gute Nachrichten präsentiert. Im September wurden zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte über 200.000 Fahrzeuge ausgeliefert und in der vergangenen Woche gab es fast keinen Tag ohne positive News von den Chinesen.

Die vergangene Woche im Überblick Montag: Verhandlungen über Markteintritt in Malaysia

Dienstag: Bau des ersten EV-Werks in Thailand/Großauftrag für E-LKW aus Mexiko

Mittwoch: Gerücht um Apple als neuen Partner

Freitag: Bau eines zweiten Werks in Indien / Markteintritt Österreich

Zudem war die Prognoseerhöhung heute nicht die einzige gute Nachricht von BYD. Die Chinesen treiben ihre Expansion in die Welt mit einem ungeheuerlichen Tempo voran. Auf dem heute eröffneten Pariser Autosalon ist BYD mit drei neuen, rein elektrisch betriebenen Personenfahrzeugen für den europäischen Markt angereist. Nachdem bereits Freitag der Markteintritt in Österreich verkündet wurde, könnten der chinesische Autobauer in Paris weitere Allianzen schmieden. Bis Jahresende will BYD monatlich 280.000 Fahrzeuge produzieren und die sollen schließlich auch außerhalb von China einen Siegeszug starten.

Mutiger Anleger greifen zu

Das chinesische Aktien aktuell mit einem größeren Risiko behaftet sind, dass sollten sich Anleger zwar ins Gewissen rufen, trotzdem könnte sich ein Einstieg bei BYD in Bereich von 25 Euro durchaus lohnen. Die Chinesen, an denen auch Warren Buffett beteiligt ist, glänzen zur Zeit mit guten Nachrichten, die heute für eine Prognoseerhöhung gesorgt haben.

Die guten Nachrichten beziehen sich dabei nicht nur auf auf die Sparte Autobau. So erweitern die Chinesen die Kapazität ihrer Batteriefabrik, weil gemunkelt wird, dass Apple angeklopft hat. Die bislang schwächelnde Nutzfahrzeugsparte glänzt mit der Bestellung von 120 E-Sattelzügen aus Mexiko. Zudem ist BYD noch an einigen Lithiumprojekten beteiligt und hat sich in der vergangenen Woche an zwei Halbleiterunternehmen beteiligt. Und dann wäre da noch BYD Semiconductor, die Chipsparte, die ebenfalls zum BYD Universum gehört. Die Halbleitersparte soll ausgegliedert werden und an der ChiNext der Shenzhen Stock Exchange (SZSE) gelistet werden.

In Sachen Fantasie hat BYD einiges zu bieten. Auf dem Heimatmarkt, dem wichtigsten weltweit für E-Fahrzeuge, liegen die Chinesen mittlerweile vor Tesla. Daher könnte es auch weiterhin gute Nachrichten vom chinesischen Autobauer geben. Die Marktlage könnte zwar immer mal wieder für einen Rücksetzer im Kurs sorgen, trotzdem gehen wir davon aus, dass ein Investment in die Aktie Anlegern in 12 bis 18 Monaten viel Freude bereiten dürfte.

