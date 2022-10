EQS-News: SM Wirtschaftsberatungs AG: Veröffentlichung der Geschäftszahlen nach dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022 (HGB, nicht testiert)

EQS-News: SM Wirtschaftsberatungs AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

SM Wirtschaftsberatungs AG: Veröffentlichung der Geschäftszahlen nach dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022 (HGB, nicht testiert)



17.10.2022 / 15:17 CET/CEST

Sindelfingen, den 17. Oktober 2022

Corporate News



Veröffentlichung der Geschäftszahlen nach dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022 (HGB, nicht testiert)



Die SM Wirtschaftsberatungs AG weist ihren Periodengewinn aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zum 30.09.2022 in Höhe von 0,40 Mio. Euro (Vorjahresperiode 1,41 Mio. Euro) aus. Der Bilanzgewinn der Gesellschaft, der die Grundlage für die Zahlung der Dividende bildet, erreicht zum 30.09.2022 bei 3,44 Mio. Euro (Vorjahresperiode 4,18 Mio. Euro). Die zum Konzern der RCM Beteiligungs AG gehörende SM Wirtschaftsberatungs AG geht auf Basis ihrer zum 30.09.2022 vorgelegten positiven Geschäftszahlen davon aus, dass die Gesellschaft für das laufende Geschäftsjahr eine unveränderte Dividende in Höhe von EUR 0,26 pro Aktie ausschütten wird.



Die Umsatzerlöse der Gesellschaft lagen zum 30.09.2022 bei TEUR 243 nach TEUR 607 in der Vorjahresperiode. In der Vorjahresperiode waren hierin Erlöse aus Immobilientransaktionen in Höhe von TEUR 400 enthalten, aus denen der Gesellschaft Transaktionsgewinne in Höhe von TEUR 196 zugeflossen waren. Im laufenden Geschäftsjahr sind Immobilien seitens der Gesellschaft nicht veräußert worden.



Die wesentlichen Aufwandspositionen der Gesellschaft entwickelten sich auch im dritten Quartal planmäßig und lagen zum 30.09.2022 jeweils im Bereich der Vorjahresperiode. Die Erträge aus Zinsen und Dividenden legten nach neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres deutlich zu und erreichten TEUR 92 (Vorjahresperiode TEUR 62). Die Zinsaufwendungen lagen mit TEUR 146 leicht unter der Vorjahresperiode (TEUR 161). Aus den Ergebnisabführungsverträgen mit ihren Tochtergesellschaften sind der Gesellschaft bis zum 30.09.2022 saldiert TEUR 1.868 (Vorjahresperiode TEUR 838) zugeflossen.



Bei einer Bilanzsumme von 19,52 Mio. Euro weist die SM Wirtschaftsberatungs AG Verbindlichkeiten nur in Höhe von 2,71 Mio. aus, die hierin enthalten Bankverbindlichkeiten betragen lediglich niedrige 1,28 Mio. Euro. Hieraus errechnet sich eine im Branchenvergleich auf weit überdurchschnittlichem Niveau liegende Eigenkapitalquote von annähernd 85% (31.12.2021: ca. 87%).



SM Wirtschaftsberatungs AG

Der Vorstand



Pressehinweis: Mit dieser Mitteilung wird die ursprünglich für den 28.10.2022 vorgesehene Quartalsmitteilung der Gesellschaft vorgezogen.



Disclaimer:

Sofern in dieser Mitteilung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der SM Wirtschaftsberatungs AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Mitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf der Aktie der SM Wirtschaftsberatungs AG dar. Die Aktien der SM Wirtschaftsberatungs AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U.S. persons '(wie in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden.



Kontakt IR und PR und mitteilende Person:

Reinhard Voss

SM Wirtschaftsberatungs AG

Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen

Tel.: 07031-4690964

mobil: 0172-4892740

reinhard.voss@smw-ag.de



Impressum und Unternehmenskontakt

SM Wirtschaftsberatungs AG

Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen

, info@smw-ag.de



Tel.: +49 (0) 7031 469 09 60, Fax: +49 (0) 7031 469 09 66

HRB- Nr. 244984 AG Stuttgart,

Steuer- ID: DE211264389, Finanzamt Böblingen

Sitz der Gesellschaft: Sindelfingen

Vorstand: Martin Schmitt (Vors.), Reinhard Voss,

