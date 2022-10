Quartalsberichtssaison im Fokus – Diese Unternehmen berichten im Wochenverlauf

Selten wurde eine Quartalsberichtssaison mit einer solchen Spannung erwartet wie die aktuelle. Müssen die Unternehmen ihre Prognosen nach unten korrigieren auf Grund der aktuellen Makro-Themen? Kann die FED ihren Kampf gegen die hohe Inflation weiter fortsetzen? Wie steht es um Tech-Branche und was belastet Unternehmen in den kommenden Monaten? Die bevorstehende Woche könnte richtungsweisend werden.

Rezession oder robuste Wirtschaft?

Viele Fragen und Antworten stehen noch aus - ein Szenario, dass an der Börse gar nicht beliebt ist und sich auch an den Kursentwicklungen der letzten Wochen niedergeschlagen hat. Jetzt ist es so weit und die Quartalsberichtssaison nimmt voll Fahrt auf.

Ob Streaming in der Inflation vielen Menschen zu teuer ist, ob der Chipsektor weiter so erfolgreich arbeitet wie zuvor oder ob bei Tesla und Elon Musk noch alles beim Alten ist, wird sich in dieser Woche zeigen. Dementsprechend dürften Aktionäre gespannt jeden Tag verfolgen, welches Narrativ gespielt und welche Ergebnisse am Ende unter dem Strich stehen.

Denn auch wenn ihre Aktien diese Woche noch nicht dabei sind, so werden diese Ergebnisse erste Indikatoren sein für alles, was in den kommenden Monaten zum Thema Wirtschaftsentwicklung, FED etc. ansteht. Wir dürfen also gespannt sein, was die Woche bringt:

Montagabend -Rio Tino im Fokus

Nachdem am Montagvormittag schon Charles Schwab und die Bank of America ein deutliches Bild über den amerikanischen Finanzsektor und das Anlegerverhalten gezeichnet haben, kommt am Abend nach Börsenschluss das Highlight aus Australien.

Der Bergbaukonzern lässt Investoren und Analysten in seine Ergebnisse zum dritten Quartal schauen. Besonderes Augenmerk wird dabei der Ausblick und die Auftragslage erhalten. Sind die Bestellungen weiterhin hoch? Oder halten Unternehmen ihr Geld zusammen und kaufen Rohstoffe nur wenn nötig?

Die Zahlen von Rio Tinto dürften nicht nur Auswirkungen auf die Stahl- und Aluminiumbranche haben, sondern auf den ganzen Rohstoffsektor. Erleben wir eine überraschend robuste Nachfrage oder trüben sich die Aussichten weiter ein?

Dienstag - Wie steht es um das Online-Streaming?

Am Dienstag dürfte die Spannung allerdings nicht abreißen - ganz im Gegenteil. Mit Goldman Sachs, Johnson&Johnson sowie Lockheed Martin legen gleich drei Branchenführer vorbörslich ihre Quartalszahlen vor. Diese dürften wegweisend für den Markt am Dienstag sein.

Allerdings steht "der Kracher" des Tages erst am Abend auf dem Programm. Der Streaming-Gigant Netflix wird nachbörslich seine Ergebnisse präsentieren.

Netflix, die gegenüber den Konkurrenten Disney und Amazon Prime etwas ins Hintertreffen geraten sind, werden beweisen müssen, dass sie Nummer eins in diesem Marktsegment bleiben können. Spannend wird auch sein zu sehen, ob die Wachstumsstory des Unternehmens intakt bleibt und ob das Werbemodell, auch diejenigen halten und anlocken kann, denen Streaming inzwischen zu teuer ist.

Mittwoch - Tesla & Elon Musk

Am Folgetag geht es dann zunächst mit dem Chip- und Casinosektor weiter. Der niederländische Maschinenproduzent für die Chipindustrie, ASML, wird ebenso Quartalszahlen vermelden, wie die Casino- und Hoteleriekette Las Vegas Sands. Hier wird sich zeigen, ob Glücksspielwerte, die zuletzt einen kleinen Aufschwung erlebten, wieder auf Vor-Corona-Niveau im operativen Geschäft zurückkehren können.

Erwartet werden allerdings vor allem die Tesla Zahlen, die bereits im Vorfeld die Auslieferungen bekannt gaben und dafür kräftig auf die Mütze bekommen hatten.

Donnerstag - Wie zyklisch ist der Werbemarkt?

Interessant dürfte auch der Donnerstag werden. Vorbörslich gibt es vor allem die Zahlen vom gefallenen Engel und Hochdividendenwert AT&T, sowie einem weiteren kräftigen Ausschütter, nämlich Phillip Morris.

Doch nicht nur hier gibt es richtungsweisende Meldungen, sondern auch aus der Luxus- und Alkoholbranche. Primär die französischen Werte Hermes, Pernod Richard und L’Oréal werden ihre Bücher den Analysten im Laufe des Tages öffnen und zeigen, wie krisensicher Luxus- und Alkohol wirklich ist.

Das Highlight folgt allerdings wie so oft nach US-Börsenschluss, diesmal in Form von Snap.

Wie in jeder Berichtssaison sind die Zahlen von Snap ein Frühindikator für die Aktien von Meta, Alphabet und inzwischen auch Amazon, welche sehr stark im Werbemarkt engagiert sind. Halten die Ergebnisse hier nicht die Erwartungen der Analysten, könnte wieder die alte Frage nach der Zyklik der Werbebranche aufkommen.

Freitag - Die Woche schließt mit Indikatoren

Doch auch am Freitag ist noch lange nicht Schluss. Hier vermelden mit Verizon und American Express vor allem zwei Unternehmen Quartalszahlen, die essenzielle Indikatoren für die Versicherungs- und Telekombranche enthalten können.

Gerade American Express dürfte gute Indikatoren über die Konsumlaune enthalten. Geht diese noch stärker zurück als erwartet, dürfte das ein Signal für eine Rezession sein. Steigen zudem die Kundenschulden, wird auch deutlich, wie die Amerikaner zumindest temporär versuchen, die Inflation zu finanzieren.

Fazit: Woche der Entscheidung steht bevor

Diese Woche der Quartalsberichtssaison könnte bereits die letzte Weggabelung sein, an der der Markt entscheiden kann: Jahresendrally oder weiterer Salami-Crash? Egal, wie es am Ende ausgeht, Anleger sollten in jedem Fall die Ergebnisse in dieser Woche im Auge behalten und auch die eigenen Depots noch mal prüfen, bevor es in einen möglicherweise milden oder doch eher harten Börsenwinter geht.

Achtung! Der Autor hält direkt oder indirekt Finanzinstrumente auf die folgenden erwähnten Werte, aus denen sich Interessenkonflikte ergeben können: Rio Tinto, Tesla, Phillip Morris, Lockheed Martin, Hermes, Pernod Richard, Disney, Amazon, Tractor Supply