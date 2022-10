Dax Chartanalyse: Erholungsrally auf der Zielgeraden?

Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Betrachtung lautete wie folgt: "Der Bereich um 12.350 Punkte fungiert nun als kurzfristig relevante Unterstützung auf der Unterseite, erst ein Stundenschluss südlich von dieser Marke bringt die Bären wieder in Vorteil aus harttechnischer Sicht. Bis dahin ist tendenziell ein erneuter Anlauf Richtung 13.000er Marke zu präferieren."

Der Index bewegte sich in den vergangenen 24 Stunden erwartungsgemäß weiter gen Norden und stieg heute zeitweise in den Bereich um 12.850 Punkte. Damit fehlten am Vormittag nur noch 150 Punkte bis zur 13.000er Marke bevor am späteren Vormittag erste Gewinnmitnahmen einsetzten. Am ZEW Index kann dies (Gewinnmitnahmen) allerdings nicht gelegen haben - der Index kam weniger schlecht als befürchtet.

Ausblick:

Der deutsche Leitindex notierte heute zwischenzeitlich bereits schon wieder 850 Punkte oberhalb des Tagestiefs vom vergangenen Donnerstag. Der Dax hat nun mit der heutigen Bewegung seine Pflicht auf der Oberseite vollumfassend erfüllt, alles was jetzt möglicherweise noch folgt auf der Oberseite, sollte als Zugabe betrachtet werden. Das Chance Risiko-Profil für einen Neueinstieg auf der Longseite wird hier nun zunehmend unattraktiv - im Gegenteil, der Index befindet sich bereits schon wieder auf einem Niveau, von welchem potenziell die nächste Verkaufswelle gestartet werden könnte. Entsprechend ist die Seitenlinie hier aktuell keine verkehrte Option bis neue klar(er)e Strukturen vorliegen.