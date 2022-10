Chartanalyse Dax: Positiver Wochenauftakt

Rückblick:

Das Fazit der jüngsten Betrachtung vom vergangenen Freitag lautete wie folgt: "Nach dem gestrigen Rallyschub ist der Weg des geringsten Widerstands kurzfristig weiter aufwärts bis in den Bereich 12.650 bis 12.700 Punkte. Eine Bewegung in den genannten Bereich ist das favorisierte Szenario, so lange die 12.300er Marke nun nicht wieder per Stundenschluss unterboten wird."

Der Index legte nach der Betrachtung am Nachmittag weiter zu und kletterte in den genannten Zielbereich auf der Oberseite. Das Tageshoch lag knapp unterhalb der 12.680er Marke. Dort war dann zunächst Feierabend für die Käufer und es ging wieder in die Gegenrichtung. Im nachbarlichen Handel am späten Abend wurde dann sogar das Xetra-Eröffnungsgap um 12.350/60 Punkte wieder geschlossen.

Ausblick:

Nach einem freundlichen Handelsstart inklusive Aufwärtsgap am Morgen gab es heute zunächst einige Anlaufschwierigkeiten für die Bullen, mittlerweile gelang es allerdings den Käufern, die 12.600er Marke zurückzuerobern. Der Bereich um 12.350 Punkte fungiert nun als kurzfristig relevante Unterstützung auf der Unterseite, erst ein Stundenschluss südlich von dieser Marke bringt die Bären wieder in Vorteil aus harttechnischer Sicht. Bis dahin ist tendenziell ein erneuter Anlauf Richtung 13.000er Marke zu präferieren.